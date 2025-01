Afrique : baisse des exportations de manganèse malgré une production croissante

Photo d'illustration : DR

Le Gabon est l’un des principaux producteurs mondiaux de manganèse, se classant deuxième en Afrique après l’Afrique du Sud. L’exploitation repose principalement sur le gisement de Moanda, situé dans le Haut-Ogooué, et exploité par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du groupe français Eramet. Ce site abrite l’un des minerais de manganèse les plus riches du monde, avec une teneur dépassant souvent 45 %. La production nationale a connu une forte croissance ces dernières années, atteignant 7,5 millions de tonnes en fin septembre 2024. Pour assurer l’exportation de cette ressource, le Gabon s’appuie sur des infrastructures clés, notamment le port minéralier d’Owendo et le chemin de fer Transgabonais, reliant Moanda à la côte atlantique.

Cependant, malgré une production en hausse, les exportations de manganèse ont enregistré une baisse. Entre janvier et septembre de l’année 2024, elles se sont établies à 6,3 millions de tonnes, contre 6,8 millions de tonnes sur la même période l’année précédente, soit une diminution de 7,7 %. Cette contraction des exportations intervient alors que la production a progressé de 10,7 %, passant de 6,7 à 7,5 millions de tonnes sur la même période. Cette performance a été portée par le dynamisme de Comilog, qui continue d’augmenter ses capacités d’extraction. Toutefois, la baisse des exportations pourrait être liée à divers facteurs, notamment des difficultés logistiques, des ajustements stratégiques des acheteurs ou des fluctuations de la demande sur les marchés internationaux.

Malgré cette diminution des volumes exportés, le secteur du manganèse a enregistré une hausse du chiffre d’affaires, atteignant 653,4 milliards de FCFA, soit une progression de 5,8 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance s’explique par une augmentation des prix du minerai, avec une hausse moyenne de 16,7 % sur la période. Le Gabon, qui se positionne comme un acteur majeur du marché, doit néanmoins faire face à plusieurs défis : améliorer ses capacités de transport et d’exportation, diversifier ses débouchés et anticiper les variations du marché mondial. Dans un contexte où la demande en manganèse reste forte, notamment pour l’acier et les batteries, le pays cherche à optimiser son exploitation minière et à renforcer sa compétitivité face aux autres producteurs africains comme le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Le manganèse gabonais est principalement exporté vers des pays industrialisés comme la Chine, l’Inde, l’Europe et les États-Unis, où il est utilisé dans la sidérurgie et la fabrication de batteries.

Le manganèse est un élément chimique essentiel utilisé dans divers secteurs industriels. Il est principalement extrait de minerais tels que la pyrolusite et la rhodochrosite. Le manganèse joue un rôle clé dans la production d’acier, la fabrication de batteries et même dans certaines applications biologiques. Les plus grandes réserves de manganèse se trouvent en Afrique du Sud, en Australie, au Brésil, au Gabon et en Inde. L’Afrique du Sud détient environ 40 % des réserves mondiales et est l’un des principaux producteurs. D’autres pays, comme la Chine et l’Ukraine, jouent aussi un rôle important dans le raffinage et la transformation du manganèse.