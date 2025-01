Afrique du Nord : Coca-Cola augmente sa production dans une usine

Ph : ERIC GAILLARD / REUTERS

L’entreprise Coca-Cola n’est plus à présenter. Il s’agit de l’une des entreprises les plus florissantes de la planète qui brasse une quantité phénoménale d’argent. La société a implanté des filiales aux quatre coins du globe pour coordonner ses activités. L’Égypte avec sa forte démographie offre d’immenses opportunités au pays d’Afrique du Nord.

Coca-Cola intervient dans le troisième pays le plus peuplé d’Afrique à travers sa filiale Coca-Cola HBC Egypt. La filiale a renforcé sa présence sur le marché national en inaugurant une nouvelle ligne de production de canettes à Sadat City. Cet investissement stratégique, évalué à 31,5 millions $, témoigne de l’ambition du groupe de répondre à une demande croissante et d’optimiser ses capacités industrielles dans le pays.

Publicité

Avec cette nouvelle ligne, l’usine de Sadat City atteint un niveau de performance impressionnant. L’unité sera en mesure de produire 120 000 canettes par heure, soit une production annuelle estimée à 1,72 million d’hectolitres. Ce développement propulse la capacité globale du site à 7,2 millions d’hectolitres par an, consolidant ainsi la position de Coca-Cola HBC Egypt comme un acteur incontournable du secteur.

Cette expansion s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue, où la modernisation des infrastructures et l’optimisation des procédés industriels sont au cœur des priorités du groupe. À travers cet investissement, l’entreprise vise non seulement une meilleure efficacité opérationnelle, mais aussi une plus grande réactivité face aux évolutions du marché égyptien. En renforçant ses capacités, Coca-Cola HBC Egypt participe activement au développement du secteur manufacturier local, générant des emplois et stimulant l’activité des fournisseurs.

L’initiative s’aligne également sur les ambitions de l’Égypte en matière d’industrialisation et d’attraction des investissements étrangers. En parallèle, cette expansion reflète une stratégie d’adaptation aux nouveaux modes de consommation. L’essor des boissons en canette, prisées pour leur praticité et leur facilité de transport, conforte Coca-Cola HBC Egypt dans sa volonté d’anticiper les tendances et d’innover pour séduire un public toujours plus large.