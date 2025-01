Afrique du Nord: deux pays veulent consolider leurs relations économiques

Egypte (Le Caire). Photo shady shaker-Pixabay

Les pays d’Afrique du Nord ont historiquement entretenu des relations complexes, alternant entre périodes de collaboration étroite et moments de tension. Au fil des dernières décennies, la région a connu des transformations majeures, notamment avec le Printemps arabe et ses répercussions, poussant les nations à repenser leurs alliances économiques. La Tunisie et l’Égypte ont particulièrement manifesté leur désir de renforcer leurs liens commerciaux, malgré les défis géopolitiques régionaux et les crises successives qui ont secoué le continent.

Un nouvel élan pour les échanges bilatéraux

La récente rencontre entre l’ambassadeur égyptien Bassem Hassan et le ministre tunisien du commerce Samir Abid marque une étape cruciale dans le rapprochement économique entre les deux nations. Les discussions ont révélé une volonté commune d’exploiter les accords commerciaux existants et d’établir de nouveaux cadres de coopération. L’accent a été mis sur la nécessité de développer une ligne maritime directe entre les deux pays, infrastructure essentielle pour faciliter les échanges commerciaux et réduire les coûts logistiques.

Des défis persistants à surmonter

La balance commerciale entre la Tunisie et l’Égypte présente actuellement un déséquilibre significatif. Les importations tunisiennes s’élèvent à 703 millions de dinars, tandis que les exportations ne représentent que 146 millions de dinars. Cette disparité, accentuée par la pandémie qui a entraîné une chute de 50% du volume des échanges, nécessite des mesures correctrices rapides. Les deux pays travaillent activement à l’élimination des barrières non tarifaires et à l’harmonisation des procédures douanières pour fluidifier leurs échanges commerciaux.

Une vision commune pour l’avenir

Les autorités tunisiennes et égyptiennes préparent activement l’année 2025, planifiant une série de réunions techniques et stratégiques pour concrétiser leurs ambitions communes. Le renforcement des investissements mutuels dans les secteurs prometteurs constitue une priorité, avec un accent particulier sur l’implication du secteur privé. Les produits échangés reflètent la complémentarité des deux économies : la Tunisie exporte notamment des dérivés du phosphate et des produits technologiques, tandis que l’Égypte fournit principalement du combustible et des produits textiles. Cette diversité des échanges offre un socle solide pour approfondir les relations commerciales entre les deux nations.