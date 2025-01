Afrique : un véhicule diplomatique intercepté avec 13 kilos de drogue

Photo d’illustration ERV /Willy GRAFF

Un scandale a éclaté entre la Sierra Leone et la Guinée suite à la découverte de 13 kilos de cocaïne dans un véhicule diplomatique sierra-léonais à Conakry. Cet incident, survenu le 13 janvier 2025, a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays voisins. Le chauffeur et un autre occupant du véhicule ont été arrêtés par les autorités guinéennes. Face à cette situation grave, le gouvernement sierra-léonais a immédiatement rappelé son ambassadeur en Guinée, Alimamy Bangura pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer comment la drogue a pu se retrouver dans un véhicule diplomatique et identifier tous les responsables. Les premières investigations ont révélé que le véhicule avait quitté la Sierra Leone avec un laissez-passer pour la Guinée avant d’être intercepté. Les autorités sierra-léonaises ont assuré leur pleine coopération avec leurs homologues guinéens afin de mener une enquête transparente et impartiale.

Publicité

Kush, une drogue qui ravage la jeunesse en Sierra Leone

La Sierra Leone fait face à une montée inquiétante de la consommation de kush, une drogue abordable et facilement accessible qui cible particulièrement les jeunes. Cette substance est fabriquée à partir d’un mélange de feuilles séchées et de produits chimiques tels que l’acétone, ce qui la rend dangereusement toxique. Le faible coût de production et sa disponibilité croissante ont permis à cette drogue de s’imposer. Le kush perturbe gravement la vie de ses consommateurs en altérant leur état psychique et physique. Les consommateurs deviennent rapidement dépendants et développent des troubles psychologiques graves, se manifestant par des comportements violents ou erratiques.

Cette drogue est fréquemment associée à des actes d’automutilation, des suicides ou même des meurtres. Sur le plan physique, le kush affaiblit le corps, détruit progressivement la santé des utilisateurs et les expose à de nombreux risques. Face à cette crise grandissante, les autorités sierra-léonaises ont pris des mesures pour lutter contre la propagation de cette drogue. Le gouvernement envisage des campagnes de sensibilisation et des programmes d’intervention pour alerter la population sur les dangers liés à cette drogue et fournir un soutien aux victimes.