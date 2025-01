Côte d’Ivoire: la séparation de soeurs siamoises émeut le pays

Marie et Grâce et leur mère (Francetvinfo)

Les naissances de siamois ont toujours captivé l’attention mondiale, depuis les célèbres sœurs Blazek, nées en 1878 en Bohême, jusqu’aux jumelles Hogan séparées avec succès en 1995 à Baltimore. Ces cas exceptionnels ont permis d’importantes avancées médicales, notamment grâce à l’intervention des frères Kráľ en 1969, qui ont établi les protocoles chirurgicaux encore utilisés aujourd’hui. La Côte d’Ivoire rejoint désormais cette histoire médicale remarquable avec la séparation réussie de deux petites filles.

Une intervention exceptionnelle aux enjeux vitaux

L’équipe médicale franco-suisse de la Chaîne de l’Espoir a relevé un défi chirurgical majeur en Côte d’Ivoire. Marie et Grâce, deux jumelles nées avec une fusion abdominale, risquaient de graves complications sans intervention. Cette malformation rare nécessitait une expertise pointue, mobilisant pendant plus de dix-sept heures une équipe de spécialistes internationaux. L’hôpital d’Abidjan, théâtre de cette prouesse chirurgicale, démontre ainsi sa capacité à accueillir des interventions hautement spécialisées.

Entre traditions et préjugés : le combat d’une famille

La naissance particulière de Marie et Grâce illustre les tensions entre médecine moderne et croyances traditionnelles. Dans certaines régions de Côte d’Ivoire, les superstitions entourant les naissances atypiques persistent. Les parents ont dû protéger leurs filles des regards accusateurs et des préjugés tenaces. Cette situation révèle les défis auxquels sont confrontées les familles d’enfants différents, contraintes de naviguer entre secret et protection, espoir médical et pression sociale.

Un nouveau chapitre médical pour la Côte d’Ivoire

Le succès de cette intervention marque une étape significative pour la médecine ivoirienne. Au-delà des aspects techniques, cette réussite renforce la confiance dans les capacités du système de santé local à gérer des cas complexes. Pour Marie et Grâce, cette séparation ouvre la voie à un développement autonome. Leur mère peut désormais les élever comme deux enfants distincts, tandis que leur histoire contribue à faire évoluer les mentalités sur les malformations congénitales. Cette avancée médicale dépasse ainsi le cadre hospitalier pour devenir un symbole d’espoir et de progrès sociétal.