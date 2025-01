Cybercriminalité au Nigeria : la police a frappé fort en 2024

Des policiers nigérians. Photo d'illustration : DR

Le Nigeria est confronté à une véritable épidémie de cybercriminalité. Malgré des efforts importants des autorités, les arnaques en ligne continuent de prospérer dans le pays. En 2024, selon un communiqué publié le 7 janvier 2025 par la Force de police nigériane (NPF), la police nigériane a annoncé avoir arrêté plus de 751 cybercriminels et saisi des biens d’une valeur considérable, notamment des équipements informatiques, des propriétés immobilières et des véhicules.

Ces opérations ont permis de récupérer, grâce au Centre national de lutte contre la cybercriminalité (NPF-NCCC), plusieurs millions de dollars détournés et de les restituer à leurs propriétaires légitimes. Les autorités ont également confisqué 16 maisons, 39 terrains et 26 véhicules appartenant aux cybercriminels. Malgré ces succès, le problème reste entier. Le Nigeria figure parmi les pays les plus touchés par la cybercriminalité au monde. Il est classé cinquième au niveau mondial dans le World Cybercrime Index, un classement établi en collaboration avec l’université d’Oxford. Ce fléau coûte cher à l’économie nationale, avec des pertes estimées à 500 millions de dollars par an. Pour lutter contre cette menace, le gouvernement a mis en place un cadre juridique renforcé et a créé un centre spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité.

Cependant, certaines mesures, comme la taxe sur les transferts d’argent destinée à financer la cybersécurité, ont suscité des controverses et ont été temporairement suspendues. En dépit de ces controverses, les actions des forces de l’ordre et l’engagement des autorités illustrent une volonté de mieux protéger le pays contre ces menaces. Toutefois, les défis liés à la cybersécurité persistent, alors que le Nigeria s’efforce d’équilibrer la lutte contre les cybercrimes et la préservation des libertés individuelles dans un environnement numérique en constante évolution. La cybercriminalité au Nigeria pose un défi complexe qui nécessite une approche globale. Outre les actions répressives, il est essentiel de renforcer la sensibilisation des populations aux risques liés aux activités en ligne, de développer des outils de prévention efficaces et de promouvoir une coopération internationale plus étroite pour traquer les cybercriminels qui agissent au-delà des frontières nationales.