Décès d’une célèbre influenceuse lors d’une intervention esthétique

Le monde des réseaux sociaux est en deuil après l’annonce du décès tragique de l’influenceuse mexicaine Asli Fernández, survenu le 6 janvier dernier. Âgée de 29 ans, la jeune femme est décédée lors d’une intervention de chirurgie esthétique connue sous le nom de « Mommy Makeover ». Ce type de procédure est conçu pour atténuer les effets physiques de la grossesse, mais dans ce cas, il s’est avéré fatal.

Selon les déclarations de son mari, Asli Fernández aurait subi plusieurs examens préalables pour s’assurer qu’elle était apte à recevoir ce traitement. Cependant, en pleine intervention, elle a été victime d’une thrombose, un caillot sanguin qui entraîne une obstruction des vaisseaux. Malgré la présence d’une équipe médicale d’urgence, la créatrice de contenus n’a pas survécu.

Son époux, bouleversé, a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux dans une vidéo émouvante. Il y exprime ses doutes sur les circonstances entourant le drame, affirmant : « Je me demande si l’opération a vraiment eu lieu comme le médecin me l’a initialement dit. J’exige que les autorités fassent la lumière sur les véritables causes de sa mort. »

La procédure chirurgicale appelée « Mommy Makeover » combine plusieurs interventions, notamment pour redonner du volume à la poitrine, raffermir l’abdomen et supprimer l’excès de graisse accumulé pendant la grossesse. Si elle séduit de nombreuses femmes, notamment grâce à sa promotion sur les réseaux sociaux, elle n’est pas sans risques.

Ce type d’opération, vanté comme une solution rapide pour retrouver sa silhouette d’avant grossesse, soulève des préoccupations quant à la sécurité des patientes et la responsabilité des professionnels de santé.

Le décès d’Asli Fernández remet en question les protocoles et la transparence des cliniques esthétiques. La famille de la jeune femme appelle les autorités à examiner attentivement les circonstances de cette tragédie afin de déterminer d’éventuelles négligences médicales.

En attendant les conclusions de l’enquête, le cas d’Asli Fernández sert d’avertissement sur les risques liés aux interventions esthétiques, souvent banalisées sur les plateformes numériques.

Très suivie sur les réseaux sociaux, Asli Fernández partageait des contenus variés, notamment sur la parentalité et le bien-être. Sa disparition a suscité une vague d’émotions parmi ses abonnés, qui lui rendent hommage en rappelant son sourire et son énergie communicative.

