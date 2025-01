Emploi au Sénégal : le ministre Amadou Sarré à la patience

Photo DR

Face à l’engouement massif des jeunes Sénégalais pour les opportunités d’emploi saisonnier en Espagne, le ministre de la Formation professionnelle et technique a appelé à la patience. Il a rappelé que le gouvernement travaille sur une stratégie à long terme pour améliorer l’employabilité et offrir des perspectives durables aux jeunes du pays.

Les récents événements autour des Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (Baos) ont mis en lumière l’impatience grandissante de la jeunesse sénégalaise face à un marché de l’emploi local jugé insuffisant. Malgré la suspension temporaire des dépôts physiques des candidatures pour le programme de travail saisonnier en Espagne, les jeunes ont continué d’affluer en masse vers les Baos, espérant décrocher une opportunité à l’étranger.

Cette situation illustre à quel point la quête d’un emploi reste une priorité absolue pour de nombreux sénégalais. Réagissant à cette frénésie, le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer : « La jeunesse a bien compris qu’elle doit être patiente. Nous avons une politique bien définie par le Président de la République, adossée à un agenda de transformation nationale. » a déclaré Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

Le gouvernement affirme donc être conscient des attentes pressantes des jeunes et mise sur des réformes structurelles pour améliorer leur employabilité. L’État sénégalais a mis en place plusieurs initiatives pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi, notamment à travers le renforcement des filières techniques et professionnelles. L’objectif est de préparer une main-d’œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché local et régional. Cependant, ces efforts nécessitent du temps pour porter leurs fruits, d’où l’appel du ministre à la patience.