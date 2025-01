Grandes fortunes : voici les 10 hommes les plus riches en janvier 2025

Photo: Getty

Elon Musk entame l’année 2025 en consolidant son statut d’homme le plus riche du monde, et même plus. Il devient le premier milliardaire recensé par Forbes en quatre décennies à dépasser les 400 milliards de dollars de fortune nette. Avec une richesse estimée à 421,2 milliards de dollars, Musk s’impose comme un titan sans égal dans le classement des milliardaires mondiaux.

Depuis le 1ᵉʳ décembre 2024, la fortune d’Elon Musk a bondi de 91 milliards de dollars. Cette hausse fulgurante est attribuée à une nouvelle valorisation de SpaceX, estimée à 350 milliards de dollars après un rachat d’actions par l’entreprise elle-même. SpaceX, que Musk a fondée en 2002 et dont il détient 42 %, est désormais l’entreprise privée la plus précieuse au monde, surpassant ByteDance (TikTok), Stripe et OpenAI.

En parallèle, Tesla continue d’être un acteur majeur du marché des véhicules électriques, et Musk reste à la tête de plusieurs autres entreprises comme X (anciennement Twitter), xAI (intelligence artificielle) et The Boring Company (infrastructures souterraines).

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, suit Musk avec une fortune nette de 233,5 milliards de dollars. En décembre 2024, une hausse de 5 % des actions d’Amazon a permis à Bezos d’ajouter 10 milliards de dollars à sa richesse. Cependant, son patrimoine reste presque deux fois inférieur à celui de Musk.

Pour la première fois, Jensen Huang, PDG de Nvidia, rejoint les dix premiers. Grâce à l’explosion des actions de Nvidia, qui ont grimpé de 171 % en 2024, sa fortune atteint 118 milliards de dollars. Nvidia, spécialiste des puces graphiques, clôture l’année avec une capitalisation boursière de 3 280 milliards de dollars, dépassant Microsoft mais restant derrière Apple.

En janvier 2025, les dix personnalités les plus riches du monde détiennent ensemble 1 900 milliards de dollars, contre 1 800 milliards le mois précédent. Parmi elles, sept ont vu leur richesse augmenter en un mois.

Cependant, Larry Ellison, président d’Oracle, a enregistré une perte de 17,2 milliards de dollars, ce qui le rétrograde à la troisième position derrière Bezos. Découvrez ci-dessous le classement Forbes des dix plus grandes fortunes au 1ᵉʳ janvier 2025