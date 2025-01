Le Ghana prêt à travailler avec le Mali pour lutter contre le terrorisme

Photo DR

Sous le mandat du président Nana Akufo Addo, le Ghana entretenait des relations très difficiles avec les pays de l’AES (Alliance des États du Sahel). En ce moment-là, le climat n’était pas du tout au beau fixe entre les nations de l’AES et Accra. Il faut dire que le courant avait du mal à passer entre Nana Akufo Addo et les trois régimes militaires.

Suite à l’élection de John Dramani Mahama à la tête du Ghana, il semble y avoir une décrispation avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Rappelons qu’il ya quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré a participé à l’investiture de John Dramani Mahama. Cela annonce une nouvelle ère dans les relations entre Ouagadougou et Accra.

Le Mali aussi a entamé des démarches pour renforcer sa coopération avec le Ghana notamment dans le domaine sécuritaire. En outre, le Ghana et le Mali souhaitent harmoniser leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme qui mine la région. Cette vision s’est matérialisée lors de la visite du premier ministre malien Abdoulaye Maiga au Ghana.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération sécuritaire pour vaincre le fléau du terrorisme. Le président Mahama a insisté sur la nécessité de protéger les populations vivant dans les zones frontalières, particulièrement vulnérables aux incursions des groupes armés. Traditionnellement perçu comme un îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest, le Ghana est désormais confronté à des incursions djihadistes dans sa partie septentrionale.

Pour Accra, l’heure est à la vigilance accrue. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte où l’Afrique de l’Ouest cherche à renforcer ses mécanismes collectifs de sécurité. Bien que la lutte contre le terrorisme ait dominé les discussions, les deux dirigeants ont également abordé des questions liées au développement économique et à la résilience des communautés locales. Pour contrer l’influence des groupes armés, il est crucial de s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité, notamment la pauvreté, le chômage et le manque d’accès aux services essentiels. Le président Mahama et le général Maïga ont convenu de lancer des initiatives conjointes pour favoriser l’éducation et créer des opportunités économiques dans les régions les plus vulnérables.