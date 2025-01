L’OTAN appelle ses membres à se préparer à la guerre

Getty Images / AFP/VALERIA MONGELLI

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a récemment pris la parole lors d’une réunion cruciale à Bruxelles, en appelant les pays membres de l’Alliance à adopter une posture plus résolue face aux menaces qui pèsent sur la démocratie et la liberté. Dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu, Rutte a insisté sur la nécessité de se préparer à la guerre pour prévenir toute escalade des conflits. « Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre », a rappelé le secrétaire général, reprenant ainsi un vieil adage militaire, soulignant l’importance de renforcer les capacités de défense de l’OTAN.

Lors de cette session inaugurale du comité militaire de l’OTAN, en présence de vingt ministres de la Défense des États membres, Mark Rutte a évoqué les défis actuels auxquels l’Alliance fait face. Selon lui, la Russie constitue une menace majeure pour les démocraties occidentales, cherchant activement à saper les principes fondamentaux de liberté et de souveraineté. Mais il ne s’est pas limité à une critique de la seule Russie : la Chine, la Corée du Nord et l’Iran ont également été désignés comme des alliés de Moscou dans une tentative conjointe d’affaiblir l’Occident.

Publicité

« Il est temps de passer à un état d’esprit de guerre », a affirmé Rutte, appelant à une augmentation des dépenses de défense et à la production de capacités militaires plus nombreuses et de meilleure qualité. Cette déclaration intervient alors que l’OTAN cherche à renforcer ses capacités de dissuasion face aux tensions croissantes, notamment en Europe de l’Est et en Asie, tout en faisant face à de nouvelles menaces asymétriques telles que la cybercriminalité et la désinformation.

Pour le secrétaire général, il est crucial que l’Alliance atlantique soit prête à répondre à des attaques de plus en plus diversifiées, tout en restant fidèle aux principes démocratiques qui fondent son existence. Si la préparation à la guerre est au cœur de la stratégie de l’OTAN, la diplomatie et le dialogue restent des outils clés pour éviter le conflit. Néanmoins, face à des adversaires qui œuvrent pour déstabiliser l’ordre international, la position défensive et l’investissement dans la sécurité doivent être une priorité pour les pays membres.