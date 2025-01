Maghreb: coopération entre deux états dans ce domaine

Mohammed VI (Photo DR)

Suite à la rencontre historique du 20 décembre à Rabat entre le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani et le roi Mohammed VI, le Maroc et la Mauritanie intensifient leur partenariat dans le secteur de la pêche. Cette volonté s’est concrétisée lors d’une réunion entre la secrétaire d’État marocaine chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich, et l’ambassadeur mauritanien, Ahmed Ould Bahia.

Les deux pays s’engagent à accélérer la mise en œuvre de l’accord de coopération signé en mars 2022, notamment à travers l’organisation prochaine d’une commission mixte sectorielle. Cette initiative vise à renforcer les liens déjà existants entre les deux nations dans le domaine maritime.

Un partenariat multidimensionnel souhaité

Les discussions ont couvert un large éventail de domaines de coopération, incluant la formation maritime, la recherche scientifique et technique, l’aquaculture, et la gestion des ressources halieutiques. Un accent particulier a été mis sur l’accueil d’étudiants mauritaniens dans les établissements marocains spécialisés, ainsi que sur la facilitation des échanges entre les acteurs économiques des deux pays.

Cette collaboration s’inscrit dans la continuité du Forum économique Maroc-Mauritanie de septembre 2022, où l’Union nationale du patronat mauritanien avait exprimé l’ambition commune de développer des unités de transformation des produits de la pêche à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, les efforts entrepris à l’époque commencent ainsi à se faire pleinement ressentir.

Perspectives diplomatiques positives entre les deux pays

Le renforcement de ces liens sectoriels s’accompagne d’une intensification des relations diplomatiques, comme en témoigne la récente rencontre entre l’ambassadeur marocain Hamid Chabar et les ministres mauritaniens des Affaires étrangères et des Finances, illustrant la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique. Un rapprochement local qui devrait bénéficier à ces deux économies émergentes.