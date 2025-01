Maghreb : mobilisation autour d’un projet d’extension d’un aéroport

Photo d'illustration

Le Maroc se mobilise activement pour relever le défi international du Mondial 2030, avec une série d’investissements ambitieux dans ses infrastructures aéroportuaires. Parmi ces projets structurants, l’extension de l’aéroport Tanger-Ibn-Battouta illustre la vision stratégique du royaume pour moderniser ses équipements et accroître sa capacité d’accueil touristique et événementielle.

Le gouvernement marocain a enclenché un processus administratif déterminant, matérialisé par un décret officiel publié le 6 janvier 2025. Celui-ci autorise l’expropriation de terrains agricoles dans la préfecture de Tanger-Asilah, permettant à l’Office national des aéroports (ONDA) de concrétiser ce projet d’envergure.

Les perspectives de développement sont significatives : l’aéroport de Tanger passera de 3 à 7 millions de passagers, représentant un investissement estimé à 3 milliards de dirhams. Cette transformation s’inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à porter la capacité aéroportuaire du royaume de 40 à 80 millions de passagers à l’horizon 2030.

Au-delà des chiffres, le ministre des Transports et de la logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné l’enjeu qualitatif de cette mutation. L’objectif est de repositionner le Maroc parmi les grandes nations en garantissant fluidité et efficacité opérationnelle, avec notamment un temps de passage aéroportuaire réduit de 45 à moins de 25 minutes.

Cette transformation implique des investissements massifs, près de 40 milliards de dirhams, répartis sur plusieurs plateformes aéroportuaires nationales. Outre Tanger, Rabat-Salé, Mohammed V, Marrakech et Agadir connaîtront des extensions et des modernisations significatives. L’aéroport de Tanger devient ainsi un maillon stratégique, symbole de l’ambition marocaine de se positionner comme hub international moderne et attractif, en parfaite adéquation avec les enjeux du Mondial 2030.