Passation de service à la tête de WANEP-Bénin : Landry Ganye succède à Maryse Glèlè Ahanhanzo

Le Réseau Ouest Africain pour l’Édification de la Paix (WANEP-Bénin) a connu un changement de leadership, le mercredi 8 janvier 2025, au siège de l’organisation à Abomey-Calavi. Après six années à la tête de la coordination nationale, Maryse Glèlè Ahanhanzo a cédé sa place à Landry Ganye lors d’une cérémonie empreinte d’émotion et de reconnaissance.

Bilan d’un mandat marqué par des réalisations majeures

Dans son discours de passation, Maryse Glèlè Ahanhanzo a mis en lumière les nombreuses avancées réalisées sous son leadership. Parmi elles, la formation de jeunes femmes au leadership politique, dont certaines occupent aujourd’hui des postes de responsabilité, l’opérationnalisation d’un mécanisme d’alerte précoce pour prévenir la violence sexuelle dans les écoles primaires, ainsi que le suivi des processus électoraux de 2019 à 2023 avec des impacts de mitigation de la violence électorale.

Sur le plan institutionnel, elle a souligné l’acquisition en 2023 d’un domaine foncier de 700 m² et la construction du siège de WANEP-Bénin, inauguré en 2024, grâce au soutien financier de partenaires tels qu’OSIWA. Ce siège moderne comprend deux salles de conférences, huit bureaux, une bibliothèque, et d’autres installations essentielles.

WANEP-Bénin s’est également distingué au niveau régional, occupant trois fois de suite la première place parmi les 15 réseaux nationaux de WANEP à l’évaluation institutionnelle selon l’indice de développement organisationnel (WODI) en 2020, 2021 et 2022.

Perspectives et défis

Maryse Glèlè Ahanhanzo a formulé des recommandations à l’endroit de son successeur, insistant sur l’importance de soigner les relations avec les partenaires, d’adopter une communication efficace et de faire preuve de foi et de confiance en soi. Elle a également évoqué deux priorités majeures pour WANEP-Bénin : la création d’une antenne régionale dans le nord du pays et le développement de nouveaux partenariats stratégiques.

Un nouvel engagement sous la direction de Landry Ganye

Dans son allocution, Landry Ganye, nouveau coordonnateur national par intérim, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. Il s’est engagé à poursuivre les réalisations de ses prédécesseurs tout en s’attaquant aux défis actuels, notamment ceux liés aux ressources, à l’impact des actions de WANEP au niveau communautaire et à la visibilité de l’organisation.

Saluant le leadership de Maryse Glèlè Ahanhanzo, Landry Ganye a promis de capitaliser sur les acquis et de maintenir le cap vers la paix et la sécurité au Bénin. Il a également exprimé son souhait de bénéficier du soutien continu des membres du conseil d’administration et de la coordination régionale. La cérémonie de passation a marqué une nouvelle étape dans l’histoire de WANEP-Bénin, une organisation qui continue de jouer un rôle clé dans la promotion de la paix et de la sécurité au Bénin.

En unissant leurs efforts, le nouveau leadership et les partenaires de WANEP espèrent relever les défis à venir et renforcer les bases d'une paix durable au Bénin.