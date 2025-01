Présidentielle au Bénin : Kemi Seba s’annonce et se tourne vers Yayi

Kemi Seba, président de l’ONG Urgences Panafricanistes, a récemment pris la parole pour évoquer la situation socio-économique du Bénin et répondre aux appels croissants en faveur de sa candidature à l’élection présidentielle de 2026. Face à une crise économique et sociale qu’il qualifie de sans précédent, il a présenté trois options stratégiques pour concrétiser sa potentielle candidature.

Dans un discours prononcé sur le réseau social Facebook, Kemi Seba a dressé un tableau sombre de la situation nationale. Il dénonce une explosion des prix des produits de première nécessité, du gaz et de l’essence, ainsi que la détresse sociale des agriculteurs et des enseignants. Selon lui, la gouvernance actuelle, marquée par une politique qu’il estime répressive et élitiste, a exacerbé les inégalités.

Publicité

Il critique également la domination des entreprises françaises sur l’économie béninoise, qu’il considère comme un frein à la prospérité nationale. Le président de l’Ong Urgences Panafricanistes a annoncé qu’après de longues réflexions, il est prêt à envisager une candidature.

L’option « Les Démocrates »

Conscient des défis posés par le code électoral actuel, qu’il juge restrictif, il a détaillé trois options pour ouvrir la voie à un changement politique :