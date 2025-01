Rwanda – RDC : la crise va-t-elle s’étendre à un autre pays ?

Photo d'illustration : DR

Une tension croissante entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda domine l’actualité régionale ces derniers jours. Les accusations mutuelles, les mobilisations militaires et les déclarations incendiaires des deux côtés de la frontière ont ravivé des craintes d’escalade. Cette crise, qui trouve ses racines dans des décennies de conflits complexes, menace désormais de déborder sur d’autres acteurs régionaux, notamment l’Afrique du Sud, dont les troupes sont déployées en RDC dans le cadre d’une mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

La ministre sud-africaine de la Défense, Angie Motshekga, a récemment averti que toute attaque rwandaise contre les militaires sud-africains en RDC serait considérée comme une déclaration de guerre. Cette déclaration fait suite aux accusations du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a imputé à l’armée rwandaise la mort de 13 soldats sud-africains près de Goma, une ville stratégique de l’est de la RDC. Ramaphosa a toutefois précisé que la présence des troupes sud-africaines en RDC ne visait pas à provoquer un conflit avec un autre État, mais à soutenir les efforts de stabilisation dans la région.

Du côté rwandais, le président Paul Kagame a répondu en ne rejetant pas la possibilité d’une confrontation avec l’Afrique du Sud. Il a également critiqué Pretoria pour son implication dans le conflit, affirmant que les forces sud-africaines coopèrent avec des groupes armés hostiles au Rwanda. Ces échanges verbaux, bien que non suivis d’actions militaires directes pour l’instant, illustrent la fragilité de la situation et le risque d’une extension du conflit au-delà des frontières congolaises et rwandaises.

La présence des troupes sud-africaines dans le cadre de la mission de la SADC ajoute une dimension internationale à cette crise. L’Afrique du Sud, en tant que puissance régionale, joue un rôle clé dans les efforts de paix en RDC, mais son engagement pourrait également l’exposer à des représailles. Les déclarations de Kagame suggèrent que le Rwanda perçoit cette présence comme une menace directe, ce qui pourrait compliquer davantage les relations entre les deux pays.

Vers une escalade ?

La question qui se pose désormais est de savoir si cette crise restera circonscrite à la RDC et au Rwanda ou si elle risque de s’étendre à d’autres pays de la région. Les tensions actuelles, combinées à l’implication croissante de forces étrangères, créent un terrain propice à une escalade. Si les parties ne parviennent pas à désamorcer la situation par le dialogue, d’autres États pourraient être entraînés dans ce conflit, soit par solidarité régionale, soit par nécessité de protéger leurs intérêts stratégiques.

Dans ce contexte, la communauté internationale, en particulier les organisations régionales comme l’Union africaine et la SADC, a un rôle crucial à jouer pour éviter une déstabilisation plus large. La priorité devrait être de rétablir la confiance entre les parties et de trouver des solutions diplomatiques pour apaiser les tensions. Sans une intervention rapide et coordonnée, la crise actuelle pourrait dégénérer en un conflit régional aux conséquences imprévisibles.