Vodun Days 2025 : Plus de 435 000 participants selon l’INStaD

Les Vodun Days 2025 ont battu tous les records en attirant plus de 435 000 participants du 9 au 11 janvier, selon des chiffres avancés par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD). Cet événement mondialement reconnu a mis en lumière la richesse du patrimoine Vodun à travers des rituels, des expressions artistiques et des célébrations marquantes.

Organisés sous l’égide du Président béninois Patrice Talon, les festivités se sont déroulées sur des sites emblématiques tels que le Temple des Pythons, la Forêt sacrée de Kpassè, et la Porte du Non-Retour. La Grande Cérémonie Vodun, tenue sur la plage de Ouidah, a révélé le Fâ pour 2025, promettant protection et prospérité pour le Bénin.

L'inauguration de l'Arène de Ouidah a marqué un moment fort, avec des prestations spectaculaires d'artistes tels que Kassav', Sagbohan Danialou et le Ballet béninois. Des DJs renommés ont clôturé les célébrations dans une ambiance festive.