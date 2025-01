Vodun Days au Bénin : Quand la dimension culturelle prime sur le volet cultuel

Photo : DR

Le Bénin, un carrefour de cultures et de traditions, célèbre chaque année les Vodoun Days, une manifestation qui met en lumière la richesse de l’héritage vodoun, tout en prenant soin de distinguer la dimension culturelle de la pratique religieuse. Cette fête reconnue à l’origine comme celle des religions endogènes valorise depuis l’année dernière la richesse culturelle du Bénin mieux que le volet cultuel.

Les Vodun Days sont d’abord une occasion de célébrer les racines culturelles et cultuelles du Bénin, dont le Vodoun fait partie intégrante. Bien que cette pratique spirituelle soit souvent perçue à travers le prisme du mysticisme et des rites religieux, l’événement se concentre davantage sur l’aspect culturel et patrimonial de cette tradition. À Ouidah, les rues vibrent au rythme des chants, des danses et des défilés qui illustrent l’importance du côté culturel du Vodoun dans la vie quotidienne des Béninois.

Les manifestations sont d’abord centrées sur la mise en valeur des arts, de l’artisanat et des danses traditionnelles. Les visiteurs peuvent découvrir des spectacles de danse sacrée, des expositions de sculptures et de peintures inspirées de la cosmologie vodoun, ainsi que des ateliers où des artisans dévoilent leurs secrets de fabrication des objets rituels. À travers ces activités, les Vodun Days soulignent l’importance de la transmission de ce savoir-faire ancestral aux jeunes générations.

Bien que le Vodoun soit une religion pratiquée par de nombreuses communautés, il coexiste avec d’autres croyances, telles que le christianisme et l’islam, dans un esprit de tolérance et de respect mutuel. Ainsi, les Vodun Days ne se limitent pas à une simple célébration religieuse, mais ouvre un dialogue sur l’unité culturelle et la coexistence pacifique.

L’événement est également un catalyseur pour le développement du tourisme culturel au Bénin. En mettant l’accent sur les aspects esthétiques et historiques du Vodoun, les Vodun Days attirent un public large et diversifié, allant des passionnés de culture à ceux intéressés par les aspects anthropologiques et spirituels.

Les Vodun Days sont aussi une opportunité pour les Béninois de se reconnecter avec leur histoire. Pour beaucoup, ce festival est une occasion de rendre hommage aux ancêtres et de valoriser les coutumes qui ont traversé les siècles. Les symboles du Vodoun, comme les célèbres « feticheurs » et les esprits protecteurs représentés par des statues et objets rituels, sont présents tout au long des festivités, offrant une fenêtre sur un monde spirituel qui nourrit encore la conscience collective.

Cependant, contrairement à d’autres festivals où la dimension religieuse prend une place prépondérante, les Vodun Days cherchent avant tout à célébrer l’identité culturelle, la résilience et la diversité des peuples béninois. Il est ainsi une manifestation de fierté nationale, où le spirituel et le culturel se rencontrent dans un équilibre délicat. Sauf que, contrairement au passé, la version actuelle de la fête met en valeur les aspects culturels des religions traditionnelles plutôt que la spiritualité qui les recouvre.