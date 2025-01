WhatsApp : un nouveau geste pour fluidifier les réponses

Photo Pixabay

De la révolution des SMS à la messagerie multifonction, WhatsApp a profondément transformé nos habitudes de communication. Lancée en 2009, l’application a rapidement supplanté les traditionnels SMS grâce à ses fonctionnalités gratuites et innovantes : messages illimités, partage de photos et vidéos, appels vocaux et vidéo, groupes de discussion. Cette application, rachetée par Meta en 2014, continue d’innover pour simplifier les échanges quotidiens de ses milliards d’utilisateurs.

Une ergonomie repensée pour tous

Meta enrichit aujourd’hui WhatsApp d’une nouvelle fonctionnalité attendue qui bouleverse l’interaction avec les messages reçus. Le double tapotement remplace désormais l’appui prolongé pour faire apparaître le panneau des réactions emoji. Cette évolution ergonomique permet non seulement de réagir plus rapidement aux messages, mais répond aussi aux besoins des utilisateurs ayant des difficultés à maintenir une pression prolongée sur leur écran. Les émojis les plus utilisés apparaissent immédiatement, tandis qu’un menu déroulant donne accès à une palette plus étendue d’expressions.

La créativité au service de la personnalisation

L’application franchit une nouvelle étape dans la personnalisation des échanges en démocratisant l’usage des filtres et arrière-plans virtuels. Initialement réservés aux appels vidéo, ces outils créatifs s’étendent désormais aux photos partagées via la messagerie. Les utilisateurs disposent d’une trentaine de filtres et peuvent créer leurs propres autocollants personnalisés. Une fonctionnalité particulièrement innovante permet même de transformer ses selfies en autocollants sur Android, avec un déploiement prévu prochainement sur iOS.

L’accessibilité comme priorité

En introduisant le double tapotement comme alternative à l’appui prolongé, WhatsApp affirme sa volonté de rendre son application accessible au plus grand nombre. Cette évolution technique, qui peut sembler mineure, illustre l’attention portée aux besoins spécifiques des utilisateurs. L’application prouve ainsi que l’innovation ne réside pas uniquement dans l’ajout de nouvelles fonctionnalités, mais aussi dans l’amélioration de l’expérience utilisateur pour tous les publics.