Économie : voici les 10 plus grandes puissances du monde

Photo : © WALTER

Le classement des plus grandes puissances économiques mondiales en 2025 révèle la persistance de la domination américaine, selon les données publiées par le Fonds monétaire international (FMI). Les États-Unis conservent leur première place historique avec un PIB estimé à 30,3 billions de dollars, représentant plus d’un quart de la richesse mondiale.

La Chine suit en deuxième position avec un PIB de 19,5 billions de dollars, confirmant son statut de puissance économique majeure malgré un écart encore significatif avec les États-Unis. L’Allemagne complète le podium avec 4,9 billions de dollars, devançant le Japon qui reste à la quatrième place avec 4,4 billions.

L’Inde continue sa progression impressionnante et s’établit fermement à la cinquième position avec 4,8 billions de dollars, démontrant la montée en puissance des économies émergentes. Le Royaume-Uni (3,7 billions) et la France (3,3 billions) occupent respectivement les sixième et septième rangs, suivis par l’Italie (2,5 billions) et ex aequo par le Canada et le Brésil (2,3 billions chacun).

Les économies émergentes montent en puissance

Ces dernières années, le paysage économique mondial a connu de profonds bouleversements, notamment avec l’ascension spectaculaire de la Chine et de l’Inde, parallèlement au recul relatif de l’Europe et du Japon. L’Inde se distingue particulièrement par une croissance fulgurante de 77% en dix ans, la propulsant dans le top 5 mondial. Selon les projections du FMI, cette trajectoire devrait lui permettre d’accéder au troisième rang mondial d’ici 2027, dépassant ainsi l’Allemagne.

D’autres économies émergentes affichent également des performances remarquables. L’Indonésie et la Turquie, respectivement 16e et 17e économies mondiales, ont enregistré des croissances impressionnantes de 51% et 59% au cours de la dernière décennie. Cette dynamique confirme le rééquilibrage progressif de l’économie mondiale vers l’Asie et certaines régions émergentes, au détriment des puissances traditionnelles occidentales.

Des dynamiques remarquables

Le dynamisme de l’économie mondiale masque toutefois d’importantes disparités de croissance, avec un rythme nettement plus soutenu dans les pays émergents que dans les économies matures. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, redessinant progressivement la hiérarchie économique mondiale au profit des puissances asiatiques et des économies émergentes dynamiques.