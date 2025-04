11ème édition « Dictée du Rotary »: Fréjus Adikpéto, du Ceg l’Entente vainqueur

L’engagement du Rotary Club d’Abomey-Calavi en faveur de l’éducation ne faiblit pas. Fidèle à sa mission de promotion du savoir et de l’excellence, l’organisation, ce samedi 29 mars, a déroulé la onzième édition de la « Dictée du Rotary ». L’événement s’est tenu au Collège d’Enseignement Général (Ceg) de Fiyéyon, dans le 12ᵉ arrondissement de Cotonou, réunissant une centaine d’élèves issus de cinq établissements publics : le CEG Fiyéyon, le Ceg Océan, le Ceg l’Entente, le Ceg Houéyiho et le CEG Kouhounou-Vêdoko.

Au terme de la compétition, Adikpéto Vihotogbé Fréjus, élève en 1ère C au Ceg l’Entente, a remporté le premier prix. Il est suivi de Soares Natacha, élève de seconde C au CEG Fiyéyon, et de Tonan Crédo, également de la seconde C du même établissement. En reconnaissance de leurs performances, les lauréats ont reçu divers prix, notamment un ordinateur portable, des cahiers, des tablettes, des calculatrices scientifiques et des gadgets éducatifs.

Un concours pour revaloriser la lecture et l’orthographe

L’initiative de la « Dictée du Rotary » s’inscrit dans une dynamique de renforcement du niveau scolaire des élèves, comme l’explique Tanguy Théophane Lissanon, président du comité d’organisation de cette onzième édition : « Nous avons constaté une baisse du niveau général des élèves en français, notamment à cause de la disparition des exercices de dictée dans les établissements scolaires. Notre objectif est donc de raviver l’intérêt pour la lecture et l’orthographe en incitant les élèves à s’exercer davantage ».

Pour garantir une compétition équitable, les collèges participants ont préalablement sélectionné 20 candidats chacun, formant ainsi un groupe de 100 élèves pour la phase finale. À l’issue de la dictée, les 20 meilleurs candidats ont été primés, témoignant du niveau prometteur des jeunes participants.

Un tremplin pour la réussite scolaire

Vainqueur de cette édition, Adikpéto Vihotogbé Fréjus s’est réjoui de son succès et a partagé son expérience : « J’ai commencé à me préparer très tôt, en lisant et en m’exerçant régulièrement avec l’aide de mes parents. Cette discipline m’a permis d’améliorer mon niveau et de décrocher la première place ». Une preuve que le travail et la persévérance sont des clés essentielles de la réussite scolaire.

L’édition précédente, tenue au CEG Houèto dans la commune d’Abomey, avait été marquée par une initiative louable du Rotary Club d’Abomey-Calavi : la construction de latrines réservées aux filles dans cet établissement. À travers cette compétition annuelle, le Rotary Club d’Abomey-Calavi continue d’œuvrer pour la promotion de l’éducation et de l’excellence académique, confirmant ainsi l’adage de Victor Hugo : « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne ».