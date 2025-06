Comment donner plus de pouvoir à vos appareils de technologie ?

Photo d'illustration - unsplash

La majorité des appareils de technologie du quotidien ont bien plus de pouvoir que vous le pensez. Que ce soit un smartphone, un ordinateur, un routeur ou une console, vous pouvez faire beaucoup plus avec vos gadgets. Consultez cet article et vous n’aurez peut-être plus besoin d’acheter des gadgets coûteux pour vous amuser.

Les appareils du quotidien et leurs fonctionnalités cachées

Beaucoup ignorent le vrai pouvoir de leur smartphone. Ils s’en servent majoritairement pour appeler, envoyer des messages et consulter les réseaux sociaux. Mais votre smartphone peut faire bien plus. Il peut devenir votre centre de productivité, votre outil d’apprentissage et votre assistant personnel :

Apprenez à utiliser des fonctionnalités avancées comme les commandes vocales pour vos tâches.

Définissez des rappels et planifiez des réunions avec votre voix.

Utilisez des applications de prise de notes pour capturer vos idées lorsque vous êtes en déplacement.

Beaucoup de gens ignorent ces outils intégrés. Dans certains cas, vous n’avez même pas besoin d’acheter une console portable. Les téléphones décents ont assez de puissance pour prendre en charge les jeux en ligne. La preuve en est disponible sur Esportsinsider, une plateforme où vous pouvez consulter les meilleurs sites de jeux en ligne. Vous y trouverez des plateformes compatibles avec vos appareils mobiles.

Il suffit d’avoir les bonnes applications pour faire de votre smartphone un véritable outil de production. IFTTT et Shortcuts par exemple permettent d’automatiser des actions comme l’envoi d’un SMS en quittant le travail ou l’activation du Wi-Fi en rentrant.

Votre routeur Wi-Fi peut faire beaucoup plus que vous offrir l’accès à internet. Il peut aussi gérer les appareils connectés et sécuriser l’ensemble de votre réseau domestique. Connectez-vous au panneau d’administration de votre routeur et explorez ses paramètres. Vous verrez que vous pouvez :

Modifier les mots de passe par défaut.

Configurer un réseau invité pour les visiteurs.

Limiter les connexions des appareils pour un meilleur débit.

Activer les fonctions de contrôle parental.

Modifier les paramètres de priorité pour les jeux et les appels vidéo.

Si votre routeur le permet, programmez une coupure Wi-Fi la nuit. Vous économiserez ainsi de l’énergie, en plus de réduire les distractions. Certains modèles permettent même de bloquer des sites spécifiques sur votre réseau.

Google offre tellement d’outils de travail et de productivité qu’on s’y égare. Du coup, de nombreux utilisateurs n’arrivent pas à saisir la puissance de cet environnement.

Google Agenda par exemple peut organiser votre semaine entière. Au-delà de la simple planification, l’application peut classer vos événements par couleur et par catégorie. Elle permet de configurer des notifications à l’avance et de partager vos calendriers avec votre famille et vos collègues.

Google Docs n’est pas qu’un simple éditeur de texte. Il prend en charge la saisie vocale, le travail hors ligne et la collaboration en temps réel. Utilisez des modèles pour vos CV, plans de projet sur tous vos appareils pour un accès fluide.

Et n’oubliez pas les astuces de recherche Google :

Utilisez des guillemets pour les recherches de phrases exactes.

Ajoutez un signe moins pour exclure des mots.

Tapez « site : » avant l’adresse d’un site Web pour effectuer une recherche uniquement à l’intérieur de celui-ci.

Vous n’avez pas besoin de logiciels coûteux pour automatiser vos tâches quotidiennes. Des outils informatiques intégrés peuvent vous faire gagner du temps.

Sous Windows, utilisez le Planificateur de tâches. Automatisez l’ouverture des applications, l’envoi d’alertes ou le lancement de tâches de maintenance. Sur Mac, Automator permet de renommer des fichiers par lots, de convertir des images ou de déplacer des documents.

Considérez ces astuces technologiques rapides :

Utilisez des extensions de navigateur pour bloquer les pop-ups.

Planifiez les heures d’envoi des e-mails.

Remplissez automatiquement les formulaires en toute sécurité à l’aide de gestionnaires de mots de passe.

Une Smart TV ne sert pas uniquement à regarder Netflix. Transformez-la en un puissant outil d’apprentissage :

Installez des applications éducatives.

Abonnez-vous à des chaînes YouTube qui enseignent le codage, le design ou la prise de parole en public.

Utilisez la duplication d’écran pour partager l’écran de votre ordinateur portable.

Présentez des diapositives ou des tutoriels sur un écran plus grand.

Les appareils photo des téléphones modernes sont bien plus que de simples appareils à selfies. Utilisez des applications de numérisation comme Microsoft Lens ou Adobe Scan. Convertissez vos documents, reçus et notes en PDF en quelques secondes.

Organisez vos copies numériques dans des dossiers cloud. Partagez-les facilement. Cette petite astuce vous permet de gagner de la place et de simplifier la gestion administrative.