Côte d’Ivoire : Beugré Mambé va rencontrer des investisseurs américains en Angola

Abidjan - Côte d'Ivoire (Photo DR)

Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, participe cette semaine au Sommet des affaires États-Unis-Afrique qui se tient à Luanda, en Angola. L’événement, organisé conjointement par le gouvernement angolais et le Corporate Council on Africa (CCA), réunit plus de 1 500 participants issus de divers horizons économiques et politiques.

Ce déplacement marque une étape importante dans la stratégie diplomatique et économique d’Abidjan, qui souhaite intensifier ses relations commerciales avec les États-Unis. En se rendant à ce rendez-vous international, Beugré Mambé entend faire valoir les atouts économiques de la Côte d’Ivoire et encourager de nouveaux investissements directs étrangers.

Publicité

Durant son séjour, le chef du gouvernement ivoirien participera à des panels thématiques et à des rencontres bilatérales avec des représentants de multinationales, des institutions financières et des agences de développement. Il s’agira pour lui de présenter les réformes engagées dans son pays et de mettre en avant les secteurs prioritaires tels que l’agriculture, les infrastructures, les énergies renouvelables et le numérique.

Au-delà des discours, l’objectif est de nouer des contacts concrets et initier des partenariats avec des entreprises américaines prêtes à s’implanter ou à renforcer leur présence en Côte d’Ivoire. Le Sommet intervient à un moment où les relations économiques entre le continent africain et les USA connaissent un regain d’intérêt. Face aux nouvelles dynamiques mondiales, de nombreux pays africains souhaitent diversifier leurs partenariats et attirer des investissements créateurs d’emplois.

La Côte d’Ivoire, en plein essor économique, s’inscrit dans cette logique d’ouverture et de consolidation de ses relations extérieures. Avec un climat des affaires en nette amélioration et une croissance soutenue, la Côte d’Ivoire ambitionne de se positionner comme un hub économique en Afrique de l’Ouest. La participation de Beugré Mambé à ce sommet vise donc à renforcer cette posture et à favoriser les échanges avec des partenaires de premier plan.