Le Burkina Faso renforce son réseau de transport urbain avec une centaine de bus

Ibrahim Traore (Photo présidence)

À Ouagadougou, le gouvernement a remis un premier lot de bus modernes à la Société de transport en commun. Cette initiative s’inscrit dans un programme national visant à améliorer la mobilité, en particulier pour les élèves et les étudiants.

Un investissement stratégique pour la mobilité

Le Burkina Faso a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de ses transports urbains avec la livraison de 155 bus ultramodernes à la SOTRACO. Cette remise, effectuée par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, marque le début d’un programme plus large prévoyant l’acquisition de 530 véhicules au total.

L’objectif affiché est d’améliorer l’accès aux écoles, universités et zones clés des grandes villes, tout en désengorgeant le trafic. Ce projet est lié à l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ), lancée sous la présidence d’Ibrahim Traoré, qui prévoit aussi des actions dans d’autres domaines éducatifs.

Un programme à long terme et un impact attendu

Selon le chef du gouvernement, cet effort est le fruit des contributions et sacrifices consentis par la population. Les nouveaux bus devraient permettre de renforcer la desserte des quartiers périphériques, de réduire les temps de trajet et d’augmenter la fréquence des lignes.

À terme, le déploiement complet des 530 bus visera à rendre le réseau plus fiable et accessible, tout en favorisant une mobilité durable. Ce projet pourrait également ouvrir la voie à de futurs partenariats pour moderniser d’autres infrastructures de transport, offrant ainsi de nouvelles opportunités d’investissement et de coopération. La mise en service progressive de ces bus devrait débuter dans les prochains mois.