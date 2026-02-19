Affaire Vinicius Jr : une grosse fake news sur Mbappé refait surface

Chilavert prend la défense de Prestianni. En s’attaquant à Mbappé, l’ancien gardien paraguayen recycle une rumeur infondée vieille de plusieurs années, propulsant la polémique bien au-delà du rectangle vert.

Sur les ondes de Radio Rivadavia, José Luis Chilavert n’a pas mâché ses mots. L’ancien gardien aux 74 sélections avec le Paraguay, passé par Strasbourg, affiche sa « solidarité » avec Gianluca Prestianni, le joueur de Benfica accusé d’avoir insulté Vinicius Jr lors du barrage aller de Ligue des champions, le 17 février. Mais c’est sa charge contre Kylian Mbappé qui fait désormais l’objet de toutes les attentions.

Une nuit à Lisbonne qui dégénère

Tout commence à la 50e minute de Benfica-Real Madrid. Vinicius Jr vient de marquer, il danse — sa célébration habituelle. Dans la foulée, Gianluca Prestianni se couvre la bouche avec le col de son maillot. Vinicius se plaint immédiatement auprès de l’arbitre François Letexier : il vient d’être traité de « singe ». Le Français croise les bras au-dessus de sa tête, activant le protocole antiracisme. La rencontre s’interrompt près de dix minutes.

Sur la pelouse, Mbappé ne reste pas spectateur. Capté par les caméras de Movistar, il s’en prend directement à l’Argentin, lui lançant à plusieurs reprises : « Tu es un putain de raciste » rapporte Eurosport. La version des faits reste pourtant disputée. Prestianni dément sur Instagram : « Je n’ai à aucun moment proféré d’insultes racistes, Vinicius a malheureusement mal interprété mes propos » précise Yahoo Actualités. Aurélien Tchouaméni apporte une précision troublante : Prestianni aurait reconnu avoir dit « maricón » — insulte homophobe — et non « mono » (singe). Racisme ou homophobie, l’Argentin aurait fauté dans les deux cas.

Chilavert dérape sur Mbappé

Chilavert n’attendait qu’une occasion. Sur Radio Rivadavia, il tranche : solidaire de Prestianni, et féroce contre Vinicius, « le premier à insulter tout le monde. ». Puis il vise Mbappé, coupable à ses yeux de l’avoir soutenu : « Qui est solidaire de Vinicius ? Mbappé ! Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. »

La rumeur circule depuis 2022, née de photos mal identifiées associant le Français au mannequin trans Inès Rau. Ni l’un ni l’autre n’ont jamais confirmé la moindre relation. Chilavert s’empare pourtant de cette fake news comme d’un argument, ajoutant : « Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre, c’est le rôle d’une femme. »

L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire formelle et désigné un inspecteur spécialisé en éthique pour examiner l’incident Prestianni-Vinicius. Un joueur reconnu coupable d’insultes racistes encourt une suspension minimale de dix matchs selon le règlement européen. Le match retour se jouera à Madrid dans les prochains jours.