Afrique : la raffinerie de Dangote exporte 456 000 tonnes de carburant vers cinq pays

La raffinerie de Aliko Dangote au Nigeria a livré 456 000 tonnes de carburant à cinq pays africains le 22 mars 2026, marquant une étape décisive dans le repositionnement énergétique régional, selon le communiqué de l’entreprise. Les douze cargaisons, écoulées par des négociants internationaux, sont destinées à la Tanzanie, à la Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Ghana et au Togo.

Le Nigeria bascule ainsi d’importateur net à exportateur de produits pétroliers raffinés, une transformation rare en Afrique de l’Ouest. Ce basculement intervient après que l’installation a atteint sa capacité complète de 650 000 barils par jour en février 2026. Jusqu’à cette date, le pays dépendait des importations pour couvrir ses besoins énergétiques.

L’énergie africaine face aux turbulences mondiales

Les exportations progressent malgré les tensions durables sur le marché mondial du pétrole et du gaz. Plusieurs pays africains cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en carburant, des tensions géopolitiques au Moyen-Orient créant des ruptures d’approvisionnement et des hausses de prix. Cette demande accrue joue en faveur de la raffinerie, installée à Lekki, près de Lagos.

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La vente se fait sur une base Free on Board (FOB), une modalité commerciale transférant les risques et frais au chaland dès le départ du port nigérian. Ce modèle réduit les coûts logistiques pour Dangote et facilite la distribution régionale.

Implications pour le Nigeria et ses partenaires

Les ventes renforcent l’intégration du Nigeria dans le commerce régional d’énergie et réduisent les dépenses de devises pour les importations de carburant. Pour les cinq pays destinataires, l’approvisionnement via la raffinerie Dangote offre une alternative aux fournisseurs distants, avec des délais de livraison et des coûts de transport abrégés.

L’ampleur des exportations dépendra de la stabilité des prix du brut et de la persistance des perturbations mondiales actuelles, deux facteurs qui conditionneront les volumes futurs de la raffinerie sur les marchés voisins.