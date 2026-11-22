Les difficultés d’approvisionnement en carburant observées ces dernières semaines résultent principalement d’un transfert massif de la demande du circuit informel vers les stations-service conventionnelles. C’est l’explication avancée par Iréné Agossa, porte-parole du parti Union progressiste le Renouveau (UP-R), dans une déclaration consacrée à la situation du marché des hydrocarbures au Bénin.

Selon lui, le pays consomme quotidiennement environ 2,5 millions de litres de carburant. Sur ce volume, 2,2 millions de litres provenaient du circuit informel, contre seulement 300 000 litres distribués par les stations-service. Les difficultés rencontrées par le premier circuit ont donc entraîné un report important de la demande vers les points de vente agréés.

Les stations-service, jusque-là habituées à écouler une quantité relativement limitée, doivent désormais répondre à une demande beaucoup plus élevée. Cette évolution explique, selon le porte-parole de l’UP-R, les longues files d’attente observées devant plusieurs stations. Il parle d’un « choc de circuit » plutôt que d’une pénurie de carburant.

Des mesures pour renforcer la distribution

Iréné Agossa affirme que des dispositions ont été prises sous l’impulsion du président de la République, Romuald Wadagni, pour améliorer l’approvisionnement. Il cite notamment l’accélération de la rotation des camions-citernes et l’allègement des formalités au niveau des dépôts.

Il reconnaît toutefois que des difficultés persistent, particulièrement en ce qui concerne le respect du prix officiel. À ce sujet, il estime que les tarifs réglementaires doivent être appliqués dans toutes les stations-service et attribue les écarts constatés au comportement de certains commerçants.

Pour parvenir à une distribution régulière sur l’ensemble du territoire, le porte-parole de l’UP-R identifie trois priorités. Il s’agit d’abord d’étendre le réseau des sociétés de distribution agréées afin de couvrir toutes les communes. Il préconise ensuite l’augmentation des capacités de stockage et la modernisation des infrastructures existantes. Enfin, il plaide pour le développement de sociétés de transport agréées disposant de flottes de camions adaptées aux besoins du marché.

Un appel à la patience et à la mobilisation

Dans sa déclaration, Iréné Agossa appelle les populations à faire preuve de patience face aux difficultés actuelles. Il assure que la situation connaît une amélioration progressive, notamment dans l’accès au carburant en station, même si la question des prix reste préoccupante dans certaines localités.

Le responsable politique invite également les citoyens à privilégier la cohésion nationale et à éviter les polémiques autour de cette situation. Il présente la réponse aux difficultés d’approvisionnement comme un enjeu collectif, qui nécessite des efforts des pouvoirs publics, des distributeurs et des consommateurs. « La patience n’est pas une résignation, c’est une force. Nous en sortirons ensemble ! », conclut-il.