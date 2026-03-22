Qualité de vie : une ville canadienne devance toutes les villes américaines (Numbeo 2026)

Pour la première fois, aucune ville américaine ne figure devant une ville canadienne dans ce classement mondial. La capitale fédérale du Canada vient de réaliser ce que New York, Los Angeles et Chicago n’ont pas réussi. Ottawa s’impose au 28e rang mondial dans l’édition 2026 de l’indice de qualité de vie publié par Numbeo, se hissant au premier rang de toute l’Amérique du Nord. Parmi les 304 villes évaluées à l’échelle mondiale, la capitale fédérale canadienne devance l’intégralité des métropoles américaines présentes au classement.

Numbeo, plateforme mondiale de données participatives fondée en Serbie en 2009, établit chaque année cet indice à partir de données déclaratives collectées auprès des habitants eux-mêmes. Le score final agrège huit critères : pouvoir d’achat, sécurité, qualité des soins de santé, coût de la vie, accessibilité au logement, temps de trajet domicile-travail, pollution et climat. Seules les villes disposant d’un volume suffisant de contributions locales sont retenues.

Ottawa en tête, un podium dominé par la Colombie-Britannique

Avec un score de 198,1 sur 250, Ottawa distance nettement ses poursuivantes canadiennes. Nanaimo (Colombie-Britannique) occupe la deuxième place nationale avec 185,6 points et le 65e rang mondial, portée par ses faibles temps de trajet et son indice climatique. Victoria, également en Colombie-Britannique, complète le podium canadien au 84e rang mondial avec 182,1 points, grâce au meilleur indice de pollution du pays.

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Québec et Vancouver terminent à égalité au 4e rang national, toutes deux classées 86e au niveau mondial avec un score de 180,7. La ville de Québec se distingue comme la cité la plus sûre du Canada et de l’Amérique du Nord selon Numbeo.

Les grandes métropoles pénalisées par le coût de la vie

Toronto et Montréal, malgré leur rayonnement, accusent un classement médiocre : respectivement 143e et 126e au niveau mondial. Toronto enregistre les pires temps de trajet du pays et figure parmi les villes les moins abordables. Montréal obtient le score le plus bas du Canada en matière d’accès aux soins.

Trois villes font leur entrée dans l’indice 2026 : Brampton, Hamilton et Nanaimo. Leur inclusion reflète un volume désormais suffisant de données participatives collectées localement.

Les 17 villes canadiennes classées — Numbeo Quality of Life Index 2026