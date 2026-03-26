Real Madrid : les contradictions de Mbappé exposées après sa conférence de presse

En pleine trêve internationale, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une contradiction difficile à ignorer. Mercredi, le capitaine de l’équipe de France a nié publiquement toute erreur médicale du Real Madrid dans la gestion de sa blessure au genou. Le lendemain, L’Équipe révélait qu’il avait personnellement demandé à ne plus être pris en charge par le staff médical du club.

Un démenti qui ne tient pas face aux actes

Face à la presse, Mbappé a balayé les rumeurs d’un mauvais diagnostic : « L’information sur le mauvais genou n’est pas vraie. Je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as, ça laisse place à des interprétations. » Une mise au point que ses propres décisions contredisent.

Selon L’Équipe, l’attaquant aurait contacté le président Florentino Pérez début mars pour l’informer qu’il refusait désormais tout suivi médical de la part des docteurs madrilènes. Une démarche directe auprès de la direction du club, qui tranche avec le discours d’apaisement tenu en conférence de presse.

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Un protocole de soins établi hors du club

Pour assurer la suite de sa prise en charge, Mbappé se serait tourné vers le docteur Christophe Baudot, médecin qu’il a côtoyé durant ses années au Paris Saint-Germain et qui officie aujourd’hui comme médecin de la sélection nationale du Maroc. C’est avec lui qu’aurait été défini le protocole ayant permis au joueur de reprendre la compétition.

Cette décision fait suite à une consultation effectuée le 2 mars à Paris auprès du docteur Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste reconnu des pathologies du genou, notamment pour avoir accompagné Karim Benzema et Zlatan Ibrahimovic. Sonnery-Cottet aurait constaté l’absence de tout examen clinique préalable, ce qui a conduit à écarter toute opération et à adopter un protocole de remise en forme musculaire.

Le Real Madrid fragilisé en interne

L’épisode a déjà eu des conséquences concrètes au sein du club : plusieurs membres du staff médical madrilène ont perdu leur poste dans la foulée. Le Real Madrid avait publié un communiqué officiel confirmant le diagnostic d’entorse au genou gauche, sans mentionner les circonstances de la consultation extérieure. Mbappé doit disputer avec les Bleus le match amical face au Brésil ce jeudi, avant d’affronter la Colombie. Son prochain match sous le maillot madrilène est prévu le 4 avril contre Majorque en Liga.