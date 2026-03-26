Tristan Primeau-Poitras tué en République dominicaine : ce que la presse locale révèle sur les suspects

Tristan Primeau-Poitras, 19 ans, originaire de Sainte-Julienne dans Lanaudière, a été abattu par balle dans la nuit du lundi 23 mars 2026 à Puerto Plata, en République dominicaine. Deux hommes ont été arrêtés. La presse dominicaine apporte des précisions inédites sur les circonstances de l’arrestation.

Une attaque sur la route Puerto Plata–Maimón

Le jeune Québécois était en vacances avec son frère Étienne, 26 ans. Les deux hommes séjournaient à l’hôtel Riu Bachata. Vers 4 h du matin, ils ont quitté l’établissement à scooter pour aller acheter de la nourriture. Sur le chemin du retour, deux individus à moto les ont pris en chasse sur la route reliant Puerto Plata à Maimón, dans le but présumé de les dévaliser.

L’un des assaillants a ouvert le feu. Tristan Primeau-Poitras a été atteint d’une balle au côté gauche du corps. Transporté d’urgence au Centro Médico Bournigal, il a succombé à ses blessures peu après son admission. Le scooter, cible présumée du vol, n’a pas été soustrait — les agresseurs ont pris la fuite les mains vides.

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Arrestation en flagrant délit, cannabis et argent saisis

C’est ici que la presse dominicaine se distingue de la couverture québécoise. Selon El Nacional, Jordi Yúnior Severiano, 23 ans, et Rangel Merete Rodríguez, 30 ans, tous deux résidents de Puerto Plata, ont été interpellés en flagrant délit. Au moment de leur arrestation, les enquêteurs ont saisi de la marijuana et de l’argent liquide, retenus comme pièces à conviction.

Les deux suspects ont ensuite été formellement identifiés lors d’une séance de reconnaissance organisée par la police. C’est le frère de la victime, témoin direct de l’attaque, qui les a désignés. Selon le communiqué de la police nationale dominicaine, l’un des deux détenus serait celui qui a tiré le coup de feu mortel, tandis que les deux circulaient ensemble à moto.

Jordi Yúnior Severiano et Rangel Merete Rodríguez sont en détention et doivent prochainement comparaître devant le tribunal. L’enquête se poursuit pour établir l’ensemble des circonstances du crime.

Autopsie et rapatriement en cours

Le corps de Tristan Primeau-Poitras a été transféré à l’Institut national des sciences légales (Inacif) à Santiago pour autopsie. Affaires mondiales Canada a confirmé être en contact avec les autorités dominicaines et apporter une assistance consulaire à la famille. La tante du défunt a lancé une campagne de sociofinancement pour couvrir les frais de rapatriement.

Sur les réseaux sociaux, la municipalité de Sainte-Julienne a rendu hommage à celui que ses proches décrivent comme «une véritable lumière», profondément attaché à la vie.