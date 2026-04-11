Cameroun : Marcel Niat Njifenji, ancien président du Sénat, est mort à 91 ans à Yaoundé

Marcel Niat Njifenji est décédé ce samedi 11 avril 2026 au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé, selon des médias camerounais. Il était âgé de 91 ans.

Né le 26 octobre 1934 à Bangangté, dans la région de l’Ouest, cet ingénieur de formation avait présidé le Sénat camerounais de 2013 à mars 2026, date à laquelle Paul Biya l’avait remplacé par Aboubakary Abdoulaye dans le cadre d’un renouvellement des têtes des deux chambres du Parlement. Pilier du régime Biya, Niat Njifenji occupait constitutionnellement la deuxième place dans l’ordre protocolaire de l’État, habilité à assurer l’intérim de la présidence de la République en cas de vacance du pouvoir.

Son état de santé déclinant avait alimenté, ces dernières années, de nombreuses rumeurs de décès régulièrement démenties par sa famille. Sa dernière apparition publique remontait au 11 juin 2025, lors de l’ouverture de la session ordinaire du Sénat, où il avait déclaré : « Je tenais à faire ce discours pour dire que je suis là. »

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Aucune réaction officielle du gouvernement camerounais n’avait été rendue publique au moment de la publication de cette brève.