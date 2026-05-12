Bourse du Nigéria : 3 170 milliards ₦ ajoutés à la capitalisation en une séance

La Nigerian Exchange Limited a franchi un nouveau seuil lundi 11 mai en enregistrant un gain de 3 170 milliards de nairas de capitalisation en une seule séance. Porté par une forte demande sur plusieurs grandes valeurs, l’indice principal du marché, le All-Share Index (ASI), a clôturé à 250 485,54 points, un niveau jamais atteint auparavant.

Selon les données publiées par la Nigerian Exchange Limited, l’indice a progressé de 2,33 % sur la journée. Depuis le début de l’année, la performance cumulée du marché atteint désormais 60,97 %, contre 57,30 % à la séance précédente.

La capitalisation dépasse 160 000 milliards de nairas

La valeur totale des actions cotées sur le marché est passée de 157 090 milliards à 160 260 milliards de nairas. En y ajoutant les autres compartiments de marché, la capitalisation globale de la NGX s’est établie à 215 890 milliards de nairas à la clôture.

Publicité

La progression a été alimentée par des achats soutenus sur plusieurs titres, notamment RT Briscoe, FTN Cocoa Processors et Livestock Feeds. Les secteurs bancaire et des télécommunications ont également contribué à la hausse.

Les investisseurs ont concentré une part importante de leurs transactions sur MTN Nigeria, First HoldCo, Dangote Cement, Zenith Bank et GTCO.

Des échanges plus soutenus

L’activité de marché s’est intensifiée au cours de la séance. Le volume des échanges a augmenté de 30,82 % pour atteindre 1,51 milliard d’actions. La valeur des transactions a, quant à elle, progressé de 17,23 %, à 70,10 milliards de nairas, répartis sur 95 093 opérations. La largeur du marché est restée nettement positive : 56 valeurs ont terminé en hausse contre 21 en baisse, soit un ratio de 2,76 pour un.

La recapitalisation bancaire soutient l’intérêt des investisseurs

Cette progression intervient alors que la Central Bank of Nigeria a engagé un vaste programme de recapitalisation du secteur bancaire. Les établissements financiers disposent jusqu’en mars 2026 pour satisfaire aux nouveaux seuils de fonds propres imposés par l’autorité monétaire, une réforme qui a renforcé l’attention des investisseurs sur les grandes banques cotées.

Le marché nigérian figure ainsi parmi les places boursières les plus dynamiques au monde depuis le début de l’année. Selon les données de la NGX, le volume cumulé des transactions en actions atteint 3 370 milliards de nairas, pour une valeur moyenne quotidienne de 38,74 milliards de nairas, signe d’une liquidité toujours soutenue.