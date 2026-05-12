Missile nucléaire Sarmat : la Russie affirme avoir informé les USA avant son lancement

La Russie a procédé ce mardi 12 mai 2026 au tir d’essai de son missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat, depuis un site non précisé sur le territoire russe. Le commandant des Forces de missiles stratégiques, le général Sergueï Karakïev, a rendu compte personnellement à Vladimir Poutine d’un lancement réussi à 11h15, heure de Moscou.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé à l’agence TASS que Washington et d’autres pays avaient été notifiés avant le tir, conformément aux procédures en vigueur pour les lancements de missiles balistiques intercontinentaux. La notification a transité par le Centre national de réduction des risques nucléaires, un mécanisme fonctionnant en mode automatique. « Bien sûr », a répondu Peskov lorsqu’on l’a interrogé sur ce point.

Un déploiement opérationnel annoncé avant la fin de l’année

À l’issue du tir, Poutine a annoncé que le Sarmat serait placé en état d’alerte de combat d’ici la fin 2026. Le premier régiment équipé de ce missile sera stationné à Ouzhour, dans le territoire de Krasnoïarsk, selon les déclarations télévisées du général Karakïev. La mise en service avait été annoncée une première fois pour 2022, l’année du déclenchement de la guerre en Ukraine, avant d’être repoussée à plusieurs reprises. Le missile avait notamment subi une explosion lors d’un essai en silo en septembre 2024, laissant un cratère visible selon des experts occidentaux, puis un autre incident rapporté en novembre 2025.

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Poutine a qualifié le Sarmat de système le plus puissant au monde, avec une ogive dont la charge serait plus de quatre fois supérieure à celle des équivalents occidentaux les plus performants. Sa portée annoncée dépasse 35 000 kilomètres grâce à une capacité de vol sur trajectoire suborbitale, ce qui lui permettrait, selon Moscou, de contourner l’ensemble des systèmes de défense antimissile existants et futurs.

Un tir trois mois après la fin du dernier traité nucléaire

Le lancement intervient trois mois après l’expiration, le 5 février 2026, du traité New START, le dernier accord bilatéral encadrant les arsenaux nucléaires américain et russe. Depuis cette date, aucun mécanisme contraignant ne plafonne les stocks des deux puissances qui détiennent ensemble près de 87 % des armes nucléaires mondiales. Cette absence de cadre juridique a été au centre des discussions tenues à l’ONU fin avril, lors de la Conférence d’examen du Traité de non-prolifération.

Le déploiement du premier régiment Sarmat est attendu avant le 31 décembre 2026, selon les engagements publics formulés par Poutine et Karakïev à l’issue du tir de ce mardi.