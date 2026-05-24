Kenya : un homme s'agrippe à William Ruto sur scène en plein discours à Ganze (vidéo)

Un homme portant une Bible a franchi le périmètre de sécurité et atteint l’estrade présidentielle à Ganze, dans le comté de Kilifi, dimanche 24 mai, pendant que le président William Ruto s’adressait aux résidents lors d’une manifestation de remerciement dédiée à Fikirini Jacobs, secrétaire principale à la Jeunesse. L’intrus a brièvement enroulé son bras autour du chef de l’État avant que les responsables de la sécurité n’interviennent.

L’incident et la réaction bienveillante du Président

Selon ce que rapporte Capital FM, l’homme a quitté la foule, grimpé sur la dais et approché le Président en tenant une Bible. « Puis-je vous tenir ? » aurait-il demandé, ce à quoi le Président a répondu « Oui ». À mesure que les agents de sécurité tentaient d’éloigner l’individu de la scène, Ruto a ordonné la retenue. « Laissez-le tranquille. Laissez ce jeune homme tranquille. Il n’a pas de problème », a déclaré le chef de l’État selon les images de l’événement.

Le Président a également justifié son attitude bienveillante en lien avec l’invité d’honneur. « Je pense qu’il a appris de Fikirini Jacobs que quand une opportunité se présente, il faut la saisir », a-t-il ajouté avant de préciser qu’il prendrait soin du jeune homme par la suite. Aucun blessé n’a été signalé et le rassemblement a poursuivi son déroulement.

Une série continue de brèches dans la sécurité présidentielle

Cet incident à Ganze représente le quatrième événement de franchissement du périmètre de sécurité en deux mois. Le 28 avril, une bouteille avait atteint le Président lors d’une visite de développement à Soweto. Une semaine plus tôt, lors d’un rassemblement à Migori, une chaussure avait frappé le chef de l’État sur l’estrade. Dans le comté de Wajir, un homme avait également tenté de charger le Président pendant son discours. Ces incidents répétés soulèvent des inquiétudes quant aux protocoles de gestion des foules lors des événements présidentiels, bien que le rassemblement à Ganze n’ait connu aucune interruption.