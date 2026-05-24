Nigeria : une Chinoise de 63 ans arrêtée à l'aéroport de Lagos avec 31 kg de cannabis

Une femme chinoise de 63 ans, Ting Hung Kiong, a été arrêtée le dimanche 17 mai à Lagos alors qu’elle venait d’arriver avec 31 kg de cannabis synthétique. L’interpellation a eu lieu au terminal 2 de l’aéroport international Murtala Muhammed, menée par des agents de la National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA), l’organisme nigérian chargé de la lutte contre les drogues.

Le périple international et la remise de l’envoi

La suspecte, naturalisée en Malaisie où elle travaille comme soignante, a expliqué aux enquêteurs avoir été envoyée par sa fille pour un voyage de la Malaisie vers la Thaïlande. Elle y serait restée environ deux semaines avant de recevoir un colis à l’aéroport thaïlandais, qui lui aurait été remis pour être acheminé vers le Nigeria.

Ce colis, contenant une variété de cannabis synthétique appelée “Canadian Loud”, était caché dans deux grandes valises. Son itinéraire a transité par les Émirats arabes unis, via un vol Emirates en provenance de Thaïlande, en passant par Dubaï, un parcours ayant permis de contourner plusieurs contrôles avant son arrivée à Lagos.

L’interception au terminal d’arrivée

Les agents de la NDLEA en poste dans la zone d’arrivée du terminal 2 de l’aéroport Murtala Muhammed ont inspecté les bagages du vol concerné. Lors de cette fouille, ils ont découvert deux valises contenant au total 31,0 kg de drogue. La passagère, Ting Hung Kiong, a été aussitôt arrêtée et placée en garde à vue pour interrogatoire. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les personnes à l’origine de l’opération ainsi que les réseaux impliqués dans la distribution prévue de la drogue au Nigeria. Cette saisie s’ajoute aux opérations régulières menées par la NDLEA aux points d’entrée du pays, particulièrement aux aéroports internationaux où transitent les flux de passagers internationaux.