Sahara: 40 états infligent un revers diplomatique au Polisario et ses alliés

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a été le théâtre d’un nouveau soutien collectif à la position marocaine sur le Sahara. Réunis mardi 16 juin au Palais des Nations à Genève, quarante États ont réaffirmé leur attachement à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur les provinces du Sud.

La déclaration a été prononcée au titre du point 2 de l’ordre du jour par le Groupe de soutien de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Les signataires ont rappelé que les échanges entre les États membres, le Conseil des droits de l’homme et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme devaient conserver un cadre bilatéral et ne pas faire l’objet d’une instrumentalisation politique.

Les 40 États renouvellent leur soutien au plan d’autonomie

Dans leur déclaration, les pays signataires ont réaffirmé que la question du Sahara relevait du processus politique conduit sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont estimé que la proposition marocaine d’autonomie demeurait la base la plus crédible pour parvenir à un règlement durable du différend.

Le groupe a également apporté son soutien à l’application de la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Adopté par l’organe exécutif de l’ONU, ce texte appelle à la poursuite du processus politique et à la reprise des discussions entre les parties concernées afin d’aboutir à une solution politique mutuellement acceptable.

Les États signataires ont salué la récente actualisation du plan d’autonomie présenté par Rabat et ont évoqué les mesures prévues pour favoriser le retour et l’intégration des populations vivant dans les camps de Tindouf.

Les droits humains au centre de la déclaration

Les quarante pays ont également souligné la coopération du Maroc avec les mécanismes onusiens chargés des droits humains. Ils ont cité les échanges réguliers entretenus par le Royaume avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les différentes procédures spéciales des Nations unies.

Une courte citation figurant dans la déclaration qualifie cette coopération de « constructive, volontaire et profonde ». Les signataires considèrent que cette collaboration participe au suivi des engagements internationaux du Maroc dans ce domaine.

Une position réaffirmée à l’ONU

Cette prise de position s’inscrit dans la continuité des discussions menées au sein des Nations unies sur le dossier du Sahara. La résolution 2797 du Conseil de sécurité, régulièrement invoquée par les soutiens du plan marocain, demeure le cadre de référence des efforts diplomatiques engagés sous l’égide de l’ONU.

À l’issue de cette déclaration, les quarante États ont réaffirmé leur appui au processus politique conduit par les Nations unies et à la poursuite des négociations prévues par les résolutions du Conseil de sécurité.