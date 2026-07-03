AES : l'activiste Franklin Nyamsi détaille les obstacles à la création d'une monnaie commune

Cinq freins séparent encore l’Alliance des États du Sahel (AES) du lancement de sa monnaie commune, selon Franklin Nyamsi, président de l’Institut de l’Afrique des libertés. Interrogé depuis Moscou le 1er juillet 2026 dans l’émission Le grand entretien, l’universitaire camerounais a détaillé les blocages politiques, économiques et sécuritaires qui retardent selon lui la souveraineté monétaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Le projet d’une monnaie baptisée « Sahel » occupe le débat public depuis 2024, année où les trois pays ont officiellement quitté la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Après la création de la BCID-AES, la banque confédérale d’investissement inaugurée à Bamako fin décembre 2025, les dirigeants de la confédération ont validé le chantier d’une union monétaire propre, sans toutefois fixer de calendrier ferme. Le ministère malien de l’Économie a d’ailleurs démenti en janvier toute feuille de route officielle sur une mise en circulation imminente, tandis que plusieurs faux billets générés par intelligence artificielle ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

Un obstacle politique et un obstacle social

Pour Franklin Nyamsi, les blocages s’énumèrent dans un ordre précis : « En premier lieu, le néo-colonialisme français, le second ce sont les bourgeoisies économiques africaines qui ont besoin d’être rassurées sur le destin de leur épargne, le troisième obstacle c’est l’éducation populaire à la transition monétaire ». L’universitaire insiste sur la nécessité d’une préparation progressive des acteurs économiques, martelant : « On ne fait pas une transition monétaire en un claquement de doigt, on prépare tous les acteurs du système à cette phase ».

Le quatrième obstacle cité tient au climat sécuritaire régional. « C’est la situation immédiate de guerre », affirme-t-il, avant d’anticiper des tentatives de déstabilisation dès l’annonce d’une nouvelle devise : « Il est à parier que la sortie de la monnaie qui s’appellerait le Sahel serait immédiatement accompagnée de la volonté des forces néo-colonialistes et impérialistes de truquer cette monnaie et de provoquer l’inflation, une crise économique de sabotage ». Il rattache ce scénario à un précédent historique, celui de la Guinée sous Ahmed Sékou Touré, sortie de la zone franc et confrontée selon lui à des manœuvres similaires venues de Paris.

Des priorités budgétaires avant la monnaie

Le cinquième point porté par le président de l’Institut de l’Afrique des libertés touche à la hiérarchie des priorités de l’AES : « La priorité des pays de l’AES c’est la sécurité, c’est l’investissement, c’est le cadre ». Il relève que les États sahéliens contournent déjà le franc CFA par d’autres circuits, notamment l’or, présentant la région comme « la première productrice d’or d’Afrique de l’Ouest » désormais dotée de réserves conséquentes, contre une absence quasi totale en 2021 selon ses propos.

Malgré ces obstacles, l’universitaire affiche sa confiance dans l’aboutissement du projet, citant en exemple les engagements déjà tenus par les dirigeants de l’AES : le retrait de la CEDEAO, la sortie de la Cour pénale internationale, la création de la banque d’investissement confédérale et la mise en place d’une force armée unifiée. Il conclut : « Je suis convaincu que les dirigeants de l’AES vont agir de façon appropriée et accomplir la promesse qu’ils ont faite de doter l’AES d’une monnaie unique et souveraine (…) nous nous empresserons d’ouvrir des comptes bancaires au Sahel ».

Aucune date officielle de lancement n’a toutefois été communiquée par les gouvernements malien, burkinabè ou nigérien. Le prochain sommet des chefs d’État de la confédération, qui devrait acter l’avancement des travaux monétaires, déterminera si un calendrier précis sera rendu public.