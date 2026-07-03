Russie : le général Dembitsky arrêté, une affaire d'extorsion secoue l'armée

Une nouvelle affaire judiciaire frappe les rangs de l’armée russe. Le général de division Alexander Dembitsky a été placé en détention provisoire pour des accusations de fraude dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé système d’extorsion de soldats, a rapporté vendredi RBC, citant des personnes proches du dossier. Les autorités russes n’ont, à ce stade, publié aucun commentaire officiel sur cette procédure.

Le dossier concerne Alexander Dembitsky, qui dirigeait un corps d’armée récemment constitué au sein du district militaire de Leningrad. D’après RBC, l’enquête s’intéresse notamment aux activités de Yastreb, un groupe de mercenaires privé officiellement rattaché à cette unité militaire.

La date à laquelle le général aurait quitté le service actif n’est pas connue. Les enquêteurs russes ne se sont pas exprimés publiquement sur les accusations retenues contre lui.

Le témoignage du fondateur de Yastreb au centre de l’enquête

Toujours selon RBC, le fondateur de Yastreb, Alexei Marushchenko, aurait accepté de collaborer avec les enquêteurs dans le cadre d’un accord de plaidoyer conclu dans une procédure distincte. Son témoignage aurait été versé au dossier visant le général.

Alexei Marushchenko est poursuivi pour plusieurs infractions présumées, parmi lesquelles meurtre, trafic d’armes, fraude à grande échelle, extorsion, enlèvement et abus de pouvoir.

Le média russe indique également qu’au moins dix personnes font l’objet de poursuites dans cette affaire liée à Yastreb. Les contours précis des faits reprochés à Alexander Dembitsky n’ont toutefois pas été rendus publics et aucune déclaration officielle des autorités judiciaires n’a, pour l’heure, détaillé les éléments retenus contre lui.

Une nouvelle affaire visant des responsables militaires russes

Cette procédure intervient alors que plusieurs hauts responsables militaires russes ont été arrêtés ou poursuivis depuis le printemps 2024 dans des dossiers de corruption, de fraude ou de pots-de-vin. Cette série d’enquêtes est présentée par plusieurs observateurs comme l’une des plus importantes ayant visé les élites du ministère russe de la Défense depuis de nombreuses années.

Parmi les dossiers les plus médiatisés figure celui de l’ancien vice-ministre russe de la Défense, Timur Ivanov. Arrêté en avril 2024 pour des faits de corruption, il a ensuite été condamné en 2025 à treize ans de prison, selon les décisions rendues par la justice russe.

L’affaire impliquant Alexander Dembitsky vient ainsi s’ajouter à cette succession de procédures touchant des responsables militaires de haut rang. Aucune autorité russe n’a toutefois établi de lien officiel entre ces différentes enquêtes.

La prochaine étape devrait être l’examen de la procédure judiciaire visant le général, tandis que les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités des différentes personnes mises en cause dans le dossier lié à Yastreb.