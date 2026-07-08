Mondial 2026 : le FBI enquête sur la fédération argentine de football pour fraude présumée

Deux cent soixante millions de dollars ont transité par cinq banques américaines au nom de la fédération argentine de football, en pleine phase finale du Mondial 2026 disputé aux États-Unis. Le FBI et des procureurs fédéraux du Département de la Justice américain ont entamé une enquête préliminaire visant l’Association du football argentin (AFA), présidée par Claudio « Chiqui » Tapia, pour déterminer si ces flux financiers relèvent du blanchiment d’argent ou de la fraude bancaire, a rapporté le quotidien La Nación.

Une société floridienne au centre des vérifications

Les investigateurs concentrent leurs recherches sur TourProdEnter LLC, une entreprise basée en Floride dirigée par le producteur de théâtre Javier Faroni et son épouse Erica Gillette. Tapia avait confié à cette société la gestion exclusive de l’encaissement des contrats commerciaux internationaux de la fédération, notamment avec des annonceurs comme Adidas et Warner. Les comptes de TourProdEnter, ouverts chez Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank et Synovus, auraient géré au moins 260 millions de dollars de revenus liés à l’AFA.

Sur cette somme, environ 57 millions de dollars auraient été versés à des bénéficiaires sans contrepartie économique identifiable, selon la documentation bancaire consultée par le quotidien argentin. Parmi les destinataires figureraient des sociétés liées au trésorier de la fédération, Pablo Toviggino, ainsi qu’à des membres de son entourage familial, à la famille d’une personne présentée comme guide spirituel de la sélection nationale, et à des particuliers résidant à Bariloche ou Buenos Aires et bénéficiant d’aides sociales, sans lien apparent avec le football.

Un dossier relancé par un dénonciateur

L’affaire trouve son origine dans les démarches judiciaires engagées par l’homme d’affaires Guillermo Tofoni, dont les procédures de discovery avaient permis d’accéder à des données bancaires jusque-là confidentielles. Une première évaluation du FBI, menée en 2024 après un signalement du ministère argentin de la Sécurité alors dirigé par Patricia Bullrich, n’avait pas retenu d’éléments suffisants pour ouvrir une enquête criminelle. Le dossier a été rouvert après la publication d’une enquête journalistique détaillant les montages financiers liés à la Floride.

Trois procureurs fédéraux dirigent désormais les investigations : Patrick Gushue, rattaché à l’unité d’intégrité bancaire du Département de la Justice à Washington, Christopher Ting, basé dans la même ville, et Michael Berger, en poste dans le district sud de la Floride. Les enquêteurs chercheraient également à entendre d’anciens fonctionnaires du gouvernement de Javier Milei ayant eu accès à des informations sensibles sur la fédération.

Face à ces révélations, des représentants de l’AFA, dont l’avocat pénaliste Mariano Lizardo, ont pris position lors d’un forum organisé à Miami par l’Interamerican Institute for Democracy, rappelant que la présomption d’innocence devait s’appliquer et que les démarches en cours ne valaient pas reconnaissance de culpabilité.

L’enquête demeure à un stade préliminaire et n’a débouché sur aucune inculpation à ce jour. Tapia se trouve actuellement aux États-Unis grâce à une autorisation exceptionnelle accordée par le juge Diego Amarante, alors qu’il fait par ailleurs l’objet d’une interdiction de sortie du territoire argentin dans une procédure distincte portant sur la gestion de plus de 19 000 milliards de pesos de fonds fiscaux et de prévoyance sociale. Le Département de la Justice n’a pour l’instant pas répondu aux sollicitations de la presse sur l’état d’avancement du dossier.