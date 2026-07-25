Trump qualifie LeBron James de possible raciste et préfère Michael Jordan

Donald Trump a jugé que LeBron James était « peut-être » raciste, vendredi 24 juillet 2026, depuis le Bureau ovale, en marge d’une question sur le débat opposant la star des 76ers de Philadelphie à Michael Jordan. Le président américain répondait à une question du journaliste Peter Doocy de Fox News.

Une pique lancée le jour de l’annonce du transfert de LeBron aux 76ers

La sortie de Trump intervient quelques heures après l’officialisation de la signature de James avec Philadelphie, un contrat de deux ans pour 8 millions de dollars, après une saison sous le maillot des Lakers. Interrogé sur la comparaison entre les deux joueurs, le président a d’abord loué son amitié avec Jordan, qu’il dit fréquenter sur les terrains de golf, avant de viser James : « Je pense que LeBron est peut-être raciste, ou alors il n’aime pas Trump, je ne sais pas. Mais je n’aime que les gens qui m’aiment, donc je dirais Michael Jordan à fond. »

Des accusations de racisme réciproques depuis plusieurs années

Côté James, le joueur a publiquement critiqué le président à plusieurs reprises. En 2018, il avait affirmé que Trump avait donné au racisme « l’opportunité de s’exprimer sans crainte ». Un an plus tôt, en 2017, il l’avait qualifié de « bum » après le retrait d’une invitation à la Maison-Blanche destinée aux Warriors, alors champions NBA. James a également soutenu les candidatures de Hillary Clinton, Joe Biden puis Kamala Harris face au président.

Trump avait de son côté déjà formulé la même accusation en 2021, après que James eut critiqué un policier impliqué dans la mort de la jeune Ma’Khia Bryant, à Columbus, dans l’Ohio. En 2018, le président avait aussi raillé l’intelligence du joueur à la suite d’une interview critique à son égard.

L’entourage de Michael Jordan a par ailleurs démenti tout soutien public de l’ancien joueur des Bulls à la candidature de Trump lors de la dernière présidentielle, contrairement à des rumeurs ayant circulé en ligne.