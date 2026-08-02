Monnaie en Afrique : Que comprendre de l'ECO qui prend effet en 2027 ?

Le projet de monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) se concrétise un peu plus. Réunis le 19 juillet 2026 lors de leur 69ᵉ session ordinaire à Lungi, en Sierra Leone, les chefs d’État et de gouvernement de l’organisation régionale ont solennellement réaffirmé l’année 2027 comme horizon de lancement de l’Eco. Porté depuis plus de deux décennies et maintes fois ajourné, ce chantier monétaire vise à remplacer le franc CFA ainsi que les différentes devises nationales de la région (telles que le naira nigérian ou le cedi ghanéen) pour forger un espace économique unifié de près de 400 millions d’habitants.

Si le volontarisme politique s’affiche au premier plan, les modalités concrètes d’application révèlent un changement de paradigme fondamental. L’Eco ne naîtra pas d’un seul bloc. Pour contourner l’éternel écueil du manque de préparation globale, la Cedeao a opté pour un déploiement progressif et à géométrie variable. Seuls les pays satisfaisant rigoureusement aux critères de convergence macroéconomique pourront intégrer l’union monétaire dès 2027, tandis que les autres seront accompagnés au rythme de leurs réformes structurelles.

Une ambition historique de souveraineté et d’intégration

Sur le plan théorique et politique, l’Eco s’inscrit dans une quête légitime d’autonomie économique et d’émancipation vis-à-vis des mécanismes hérités de l’époque coloniale. Pour les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), l’avènement de cette nouvelle monnaie s’accompagne de réformes hautement symboliques et structurelles comme le changement de dénomination du franc Cfa, la fin de l’obligation d’effectuer le dépôt de 50 % des réserves de change auprès du trésor public français avec la fermeture du compte d’opérations, et le retrait définitif des représentants français de l’ensemble des organes de décision et de gestion de l’Union.

Au-delà de cette dimension symbolique de souveraineté retrouvée, les enjeux d’intégration marchande sont colossaux. Actuellement, le commerce intracommunautaire au sein de la Cedeao plafonne désespérément autour de 17 % du taux global des échanges, contre plus de 60 % au sein de l’Union européenne. L’adoption d’une devise commune permettrait d’éliminer le risque de change interrégional, de réduire les coûts de transaction pour les opérateurs économiques, de doter le secteur bancaire d’un cadre opérationnel harmonisé et de favoriser l’émission de titres de dette souveraine dans une monnaie régionale liquide et attractive.

Des critères de convergence stricts et une gouvernance floue

Le principal obstacle à la concrétisation de cet idéal réside dans la rigidité des critères de convergence macroéconomique fixés par la Cedeao. Directement inspirées des critères européens de Maastricht, ces conditions imposent notamment la maîtrise de l’inflation, un déficit budgétaire contenu sous la barre des 3 % du PIB, une dette publique soutenable (entre 50 % et 75 % du PIB) et des réserves de change adéquates. Or, la quasi-totalité des pays de la zone peine à respecter ces exigences. Même le Nigéria, première puissance économique et démographique de la région, affiche d’importants déséquilibres, tandis que des pays comme le Sénégal ont vu leur ratio d’endettement frôler les 100 % du PIB.

De nombreux observateurs et analystes s’interrogent ainsi sur la pertinence d’un modèle importé qui ne tiendrait pas compte des vulnérabilités structurelles spécifiques aux économies ouest-africaines. La méthode suscite également des réserves quant à son manque de transparence vis-à-vis des citoyens et des acteurs du marché : contrairement au processus méticuleusement documenté et planifié de l’Euro dans les années 1990, le projet Eco semble encore confiné à des arbitrages politiques au plus haut sommet des États, sans chronogramme publiquement détaillé ni mécanismes de sanction clairement établis en cas de non-respect des engagements.

En outre, de nombreuses zones d’ombre persistent sur des questions financières cruciales : le régime de change de la future monnaie (arrimage fixe à l’euro, panier de devises ou flottement pur), la structure de gouvernance de la Banque centrale commune, la répartition des réserves de change et les mécanismes de solidarité budgétaire entre pays riches en ressources et économies plus modestes. Tout ce ceci amène les experrts à rester pour le moment réticent. « Si l’on se contente de remplacer le mot « franc Cfa » par « Eco » sans toucher aux mécanismes fondamentaux (garantie de convertibilité, gestion des réserves et gouvernance), cela ne changera rien pour les populations. En revanche, si l’Eco devient une monnaie véritablement fondée sur les réalités économiques régionales, les États pourront activer la politique monétaire comme un réel levier de développement, d’investissement et d’emploi «, déclare Franck-Stéphane Dédi, banquier d’affaires et analyste économique.

Fractures politiques et transition technique : le défi du terrain

La mise en œuvre de l’Eco est également percutée par des secousses géopolitiques majeures. La sortie formelle de la Cedeao du Burkina Faso, du Mali et du Niger — réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (Aes) — crée une distorsion inédite : ces pays continuent d’utiliser le franc Cfa au sein de l’Uemoa tout en s’éloignant politiquement de la Cedeao. Cette dissociation entre carte monétaire et carte institutionnelle fragilise le consensus régional indispensable à la création d’une union monétaire pérenne.

Sur le plan opérationnel, le déploiement en 2027 s’articulerait théoriquement en deux phases. Dans un premier temps, les États hors Uemoa (comme la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Nigeria et la Sierra Leone) qui remplissent les conditions adopteraient l’Eco. Dans un second temps, l’Eco fusionnerait avec la zone Uemoa. Pour le grand public et les consommateurs, les autorités monétaires prévoient que la transition matérielle s’accompagnera d’une cohabitation temporaire des devises et de taux de conversion fixes stricts. L’introduction de l’Eco ne constituera pas une création magique de richesse, mais une simple conversion comptable de la monnaie en circulation, protégeant le pouvoir d’achat et l’épargne des ménages.

Entre la nécessité d’affranchir la région d’un passé monétaire contesté et l’exigence d’une discipline budgétaire rigoureuse, l’Eco de 2027 se trouve à la croisée des chemins. Si l’enregistrement officiel de la marque auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi) témoigne d’une avancée juridique formelle, la viabilité de la future monnaie dépendra de la capacité des leaders ouest-africains à transformer une promesse politique récurrente en une véritable stratégie de développement économique endogène.