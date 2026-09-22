ONU : ce que les pays de l’AES préparent en marge de l’Assemblée générale à New York

L’Alliance des États du Sahel (AES) prépare plusieurs rendez-vous diplomatiques à New York, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, ouverte ce mardi 22 septembre. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent coordonner leur présence autour d’un discours commun, mais aussi participer à plusieurs consultations avec des partenaires internationaux.

Une tribune suivie par 193 États

La prise de parole à l’Assemblée générale constitue un rendez-vous diplomatique particulier pour les trois pays sahéliens. L’ONU présente cette séquence comme le débat annuel de haut niveau au cours duquel les dirigeants et représentants des États exposent leurs positions et leurs priorités sur les grands dossiers internationaux. Pour la 81e session, les interventions se déroulent du 22 au 26 septembre, puis le 28 septembre. L’Assemblée générale réunit les 193 États membres de l’Organisation.

Chacun dispose d’une voix, ce qui distingue cette instance des organes onusiens où la représentation et les pouvoirs sont répartis différemment. La tribune permet donc aux membres de présenter directement leurs orientations devant l’ensemble des délégations réunies à New York. Pour l’AES, cette séquence doit servir à présenter les orientations de la Confédération dans un cadre multilatéral. Selon l’Agence malienne de presse (AMAP), un discours au nom de l’AES doit être prononcé durant les travaux par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

Des consultations avec la Russie et trois pays européens

La présence des trois pays ne se limitera pas à la salle de l’Assemblée générale. Selon l’agence de presse malienne, les ministres des Affaires étrangères de l’AES doivent tenir des consultations avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Une autre rencontre est prévue avec les représentants des ministères des Affaires étrangères de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Italie, selon la même source.

Ces échanges doivent se dérouler pendant la semaine diplomatique organisée à New York. L’organe malien rapporte également qu’un événement parallèle consacré à la Confédération AES est prévu. Ses modalités détaillées ne sont toutefois pas précisées dans les informations disponibles à ce stade. Les trois chefs de diplomatie doivent y participer.

Une coordination préparée avant les interventions

Cette séquence a été préparée en amont. Les ministres des Affaires étrangères burkinabè, malien et nigérien, accompagnés des responsables de leurs missions diplomatiques à New York et Washington, se sont réunis dimanche pour examiner le programme de la semaine et harmoniser les messages devant guider leurs délégations. Cette coordination intervient alors que l’ONU attend près de 130 chefs d’État et de gouvernement en personne durant la semaine de haut niveau.

L’Organisation présente cette période comme un moment consacré aux discussions sur les principaux enjeux internationaux, avec la participation de dirigeants et de ministres venus des différents continents. Pour les trois États de l’AES, la séquence new-yorkaise combine ainsi une prise de parole collective devant les membres de l’ONU et des échanges bilatéraux ou multilatéraux organisés en marge des travaux officiels.