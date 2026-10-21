Accident mortel en Utah : la conductrice regardait un site porno, selon la police

Christine Chao, une Californienne de 44 ans, a été inculpée mardi 20 octobre 2026 d’homicide automobile en Utah, aux États-Unis. Quatre mois après l’accident, les documents d’accusation indiquent que son téléphone avait été utilisé pour consulter un site pornographique « moins de deux minutes avant que l’accident ne se produise ». Pour rappel, le drame a eu lieu le 12 juin sur l’autoroute I-15 et a coûté la vie à un homme de 66 ans.

Ce jour-là, la circulation était fortement ralentie par un chantier. Le dossier décrit la scène ainsi : « La circulation était ralentie en raison de travaux. Deux véhicules roulaient plus lentement lorsqu’un véhicule conduit par la prévenue, Christine Chao, a heurté le véhicule le plus en arrière, le projetant contre celui qui se trouvait devant lui ». Les trois voitures ont ensuite quitté la route.

Les policiers n’ont pas relevé de traces de freinage sur la chaussée : « Les agents n’ont observé aucune marque de freinage sur la route indiquant que la prévenue avait ralenti avant la collision ». La conductrice, elle, n’a pas cherché à contester sa part de responsabilité, elle « a déclaré aux agents qu’elle était en faute ». Dans ce drame, Scott LaVar Lichfield, 66 ans, qui voyageait en tant que passager à l’arrière de l’un des véhicules impliqués a été grièvement blessé à la tête et il est mort des suites de ce traumatisme.