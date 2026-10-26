Affaire Dangnivo : Codjo Alofa meurt après un AVC

Codjo Alofa, figure centrale du dossier de la disparition du syndicaliste Pierre Urbain Dangnivo, est décédé ce lundi 26 octobre 2026, des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC) selon Bip Radio. Détenu à la prison civile de Cotonou, il avait été transféré quelques jours plus tôt au Centre national hospitalier universitaire (CNHU), où il avait été admis en urgence.

Dangnivo a disparu en août 2010 et son sort n’a jamais été élucidé. En juillet dernier, le ministère public a requis 30 ans de réclusion criminelle contre Alofa. Il le présentait comme complice d’un meurtre commis et réclamait 150 millions de FCFA de dommages et intérêts. La famille de Dangnivo conteste l’identification d’un corps présenté comme le sien et la responsabilité attribuée à Alofa.

Une détention de plus de seize ans

Alofa était détenu depuis 2010. Le dossier a été porté à plusieurs reprises devant la justice. Sa mort intervient avant que l’affaire ne trouve une issue définitive.