Affaire Yamenya Youssouph : le Burkina Faso rappelle les obligations des artistes à l’étranger

Les autorités burkinabè rappellent aux acteurs culturels du pays une règle fixée par un texte de 2025. Tout artiste ou professionnel de la culture qui se rend à l’étranger pour une activité doit informer les représentations diplomatiques et consulaires du Burkina Faso dans le pays visité. D’après le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, la démarche doit permettre de mieux organiser les déplacements, de faire rayonner la culture nationale hors du pays et de veiller à la sécurité des artistes à l’étranger.

Ce rappel intervient alors que l’artiste Yamenya Youssouph, connu sous le nom d’Issouf Manem-yam, fait l’objet d’une polémique en Côte d’Ivoire. Sur la chaîne BF1 TV, il a tenu des propos sur la nationalité ivoirienne et sur l’identité des personnes LGBTQ, ce qui a provoqué une vague d’indignation et des appels au boycott. Son concert, qui devrait se tenir le 17 octobre 2026 à Port-Bouët, à Abidjan, a été annulé.

Le chargé de communication du député-maire de la commune, Armel Ibasse, cité par le quotidien L’Avenir, a déclaré que le promoteur avait utilisé l’image de l’élu sur ses supports publicitaires sans autorisation. Le représentant de la mairie a aussi évoqué des propos injurieux envers le chef de l’État, une accusation qui n’est pas encore vérifiée.

Un devoir de responsabilité

Le communiqué précise que cette obligation « s’accompagne d’un appel à la responsabilité et au patriotisme des acteurs concernés ». Il vise, selon ses termes, « une représentation harmonieuse et efficace de la culture burkinabè sur l’échiquier international ».