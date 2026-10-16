Afrique du Sud : un employé tue trois responsables d'un supermarché le jour de son audience disciplinaire

Trois responsables d’un supermarché Boxer sont mortes par balles le samedi 10 octobre 2026 à eShowe, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Un homme de 33 ans, ancien employé du magasin, est recherché par la police et reste en fuite.

Une audience disciplinaire avant les tirs

Le colonel Robert Netshiunda, porte-parole de la police du KwaZulu-Natal, a confirmé que le suspect avait assisté à une audience disciplinaire interne avant le drame. « Le suspect aurait sorti une arme à feu et tiré sur trois personnes, déclarées mortes sur place », a-t-il déclaré.

Les victimes seraient la directrice du magasin, la responsable de la boulangerie et la responsable administrative, selon la presse locale. L’une d’elles, Thandiwe Chili, 54 ans, travaillait chez Boxer depuis plus de vingt ans. Les tirs ont eu lieu dans les bureaux, loin des rayons comme on peut le voir dans une vidéo sensible diffusée sur X.

Le Mail & Guardian rapporte qu’un employé du magasin affirme que l’homme était en colère d’avoir été renvoyé après une procédure disciplinaire et se querellait souvent avec les trois femmes. Le journal ajoute que le suspect était enfermé avec les victimes dans un bureau avant de tirer. Ni la police ni l’enseigne n’ont confirmé ce renvoi à ce stade.

Boxer a exprimé sa peine dans un communiqué. « La famille Boxer est profondément attristée par la perte de trois de nos collègues », a indiqué l’enseigne, qui affirme coopérer avec la police. En deuil, ses équipes ont observé un moment de recueillement dans tout le pays. Pour rappel, le KwaZulu-Natal a enregistré 1 058 meurtres entre janvier et mars 2026, selon les statistiques de la police sud-africaine. C’est le deuxième total du pays, derrière le Gauteng (1 223).