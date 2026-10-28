Afrique : Goïta et Sassou-Nguesso misent sur l’unité face à l’insécurité

Réunis à Moscou en marge du troisième sommet Russie-Afrique, le président malien Assimi Goïta et son homologue congolais Denis Sassou-Nguesso ont échangé sur les défis sécuritaires du continent.

La coopération africaine s’est invitée au cœur des discussions entre Assimi Goïta et Denis Sassou-Nguesso, mardi 27 octobre 2026, à Moscou. En effet, selon les informations communiquées par la présidence malienne, l’entretien entre le président de la Transition malienne et son homologue de la République du Congo a duré plus d’une heure et ont porté sur les questions diplomatiques, sécuritaires et géopolitiques qui concernent le continent.

Par ailleurs, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité entre les pays africains face aux menaces sécuritaires. En effet, ils considèrent que la stabilité du continent dépend de la capacité des États à privilégier la coopération plutôt que l’isolement.

Pour rappel, cet appel intervient alors que le Sahel reste confronté à la persistance des violences armées et que la coordination entre les acteurs régionaux demeure un enjeu majeur. Le 18 novembre 2025, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, le secrétaire général de l’organisation avait plaidé pour une réponse collective à la menace terroriste. En outre, il avait notamment mis en avant le renforcement de la coopération entre les services de renseignement ainsi qu’un rapprochement entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Alliance des États du Sahel (AES). Cependant, la recherche de réponses communes se heurte aux divergences politiques et diplomatiques entre les organisations et les gouvernements de la région.

Goïta rappelle les priorités du Mali

Au cours des échanges, Assimi Goïta a également rappelé les principes qui doivent guider les partenariats du Mali. Il a notamment cité le respect de la souveraineté de l’État, des choix du peuple malien et la défense des intérêts nationaux. Ainsi, la rencontre entre les deux dirigeants a mis en avant deux enjeux étroitement liés, la coopération africaine face à l’insécurité et la place de la souveraineté nationale dans les relations internationales.