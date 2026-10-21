Afrique : le Bénin classé 11e en matière de liberté économique en 2026, selon l’Institut Fraser

La liberté économique est un indicateur important de l’environnement économique d’un pays. Dans le classement 2026 de l’indice de liberté économique publié par l’Institut Fraser, un think tank canadien, le 6 octobre 2026, le Bénin occupe le 11e rang en Afrique et la 99e place au niveau mondial. Le rapport « Economic Freedom of the World 2026 » couvre 165 pays. En 2025, le Bénin occupait le 12e rang africain et le 98e rang mondial.

Le Bénin a engagé depuis quelques années, plusieurs réformes pour transformer son économie. Le Programme d’actions du gouvernement (PAG) 2016-2021, puis celui de 2021-2026, ont mis l’accent sur les finances publiques, l’amélioration du climat des affaires et la modernisation de l’administration. Ces efforts ont soutenu une croissance de 7,2 % en 2021. La Banque mondiale projette une croissance d’environ 7 % pour 2026.

Maurice en tête, le Bénin 11e du classement africain

L’île Maurice reste le pays africain le mieux classé en matière de liberté économique. Il est neuvième au niveau mondial avec une note de 7,97 sur 10. Le Kenya (8e en Afrique) et l’Afrique du Sud (9e) devancent le Bénin, tandis que le Sénégal (12e) et la Namibie (13e) suivent. Le classement s’appuie sur 46 indicateurs regroupés en cinq catégories : le poids de l’État dans l’économie, le système juridique et les droits de propriété, la stabilité monétaire, la liberté du commerce extérieur et la densité réglementaire. Chaque indicateur est noté de 0 à 10.

Classement des pays africains en matière de liberté économique en 2026 (Institut Fraser)