Afrique : le Bénin classé 20e marché financier le plus attractif en 2026 selon Absa Group

Le Bénin occupe la 20e place parmi 29 pays africains dans l’édition 2026 de l’Absa Africa Financial Markets Index, publiée le 14 octobre par le groupe sud-africain Absa et l’OMFIF. Le pays engrange 51 points sur 100 et devance neuf économies du continent notamment le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Sénégal.

Le Bénin est membre de l’UEMOA et partage avec sept voisins une même place boursière régionale, la BRVM qui est active depuis 1998. Plusieurs entreprises béninoises y sont cotées, à savoir la Loterie nationale du Bénin et la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC), admise en 2025 après une levée de 100,45 milliards de FCFA. Cotonou, ville de création de la BRVM et du dépositaire central, reste un pôle important de la finance régionale.

Un classement à lire avec nuance

L’indice évalue l’ouverture et l’attractivité des marchés grâce à 29 indicateurs regroupés en six catégories : profondeur du marché, accès aux devises, environnement fiscal et réglementaire, transparence, fonds de pension, et cadre macroéconomique et juridique.

L’Afrique du Sud est en tête de ce classement avec 85 points, devant Maurice (77) et la Namibie (71). La Côte d’Ivoire est 18e avec 52 points, devant le Bénin. Dans l’ensemble, 21 des 29 pays ont amélioré leur note, notamment le Cap-Vert, le Ghana et la RDC. Ce classement sert de repère pour le Bénin. Les futures éditions permettront de mesurer sa trajectoire.

Classement des marchés financiers africains les plus attractifs en 2026 selon Absa Group