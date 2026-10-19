Afrique : le Bénin classé 20e marché financier le plus attractif en 2026 selon Absa Group

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Le Bénin occupe la 20e place parmi 29 pays africains dans l’édition 2026 de l’Absa Africa Financial Markets Index, publiée le 14 octobre par le groupe sud-africain Absa et l’OMFIF. Le pays engrange 51 points sur 100 et devance neuf économies du continent notamment le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Sénégal.

Le Bénin est membre de l’UEMOA et partage avec sept voisins une même place boursière régionale, la BRVM qui est active depuis 1998. Plusieurs entreprises béninoises y sont cotées, à savoir la Loterie nationale du Bénin et la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC), admise en 2025 après une levée de 100,45 milliards de FCFA. Cotonou, ville de création de la BRVM et du dépositaire central, reste un pôle important de la finance régionale.

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Un classement à lire avec nuance

L’indice évalue l’ouverture et l’attractivité des marchés grâce à 29 indicateurs regroupés en six catégories : profondeur du marché, accès aux devises, environnement fiscal et réglementaire, transparence, fonds de pension, et cadre macroéconomique et juridique.

L’Afrique du Sud est en tête de ce classement avec 85 points, devant Maurice (77) et la Namibie (71). La Côte d’Ivoire est 18e avec 52 points, devant le Bénin. Dans l’ensemble, 21 des 29 pays ont amélioré leur note, notamment le Cap-Vert, le Ghana et la RDC. Ce classement sert de repère pour le Bénin. Les futures éditions permettront de mesurer sa trajectoire.

Classement des marchés financiers africains les plus attractifs en 2026 selon Absa Group

  1. Afrique du Sud : 85 points
  2. Maurice : 77 points
  3. Namibie : 71 points
  4. Ouganda : 68 points
  5. Kenya : 65 points
  6. Ghana : 64 points
  7. Botswana : 64 points
  8. Nigeria : 63 points
  9. Tanzanie : 62 points
  10. Maroc : 60 points
  11. Égypte : 58 points
  12. Eswatini : 58 points
  13. Cap-Vert : 56 points
  14. Seychelles : 55 points
  15. Zambie : 55 points
  16. Rwanda : 55 points
  17. Lesotho : 55 points
  18. Côte d’Ivoire : 52 points
  19. Zimbabwe : 52 points
  20. Bénin : 51 points
  21. Malawi : 48 points
  22. Cameroun : 48 points
  23. République démocratique du Congo : 47 points
  24. Sénégal : 47 points
  25. Angola : 47 points
  26. Mozambique : 46 points
  27. Tunisie : 45 points
  28. Madagascar : 44 points
  29. Éthiopie : 41 points

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