Afrique : Poutine annonce une exonération douanière pour 32 pays sur certains produits

Trente-deux pays africains bénéficient d’une exonération des droits de douane sur certains produits exportés vers l’Union économique eurasiatique. En effet, Vladimir Poutine a évoqué cet avantage lors d’une rencontre avec des représentants d’organisations régionales africaines.

Les droits de douane sur les marchandises importées dans l’Union économique eurasiatique (UEE) ont été totalement supprimés pour 32 pays africains, selon le président russe Vladimir Poutine qui a évoqué ce dispositif lors d’une rencontre avec des représentants des principales organisations régionales africaines.

« Un système unifié de préférences tarifaires est en place, offrant aux exportateurs africains des avantages considérables lors de l’importation de leurs marchandises, ainsi que de marchandises en provenance de leurs pays, sur nos marchés. Ces avantages sont accessibles à 47 pays du continent, et pour 32 d’entre eux, les droits de douane ont été totalement supprimés », a déclaré le dirigeant russe.

Moscou mise sur l’intégration régionale

Vladimir Poutine a également souligné l’engagement de la Russie dans les processus d’intégration régionale, à l’image des initiatives menées par les États africains. « Notre pays a joué un rôle de premier plan dans la création de l’Union économique eurasienne, que nous construisons avec succès en collaboration avec des États voisins amis et qui vise à créer des marchés unifiés pour les biens, les services, les capitaux et le travail », a-t-il affirmé.

En effet, l’UEE constitue un cadre de coopération économique entre plusieurs États, dont la Russie, avec pour objectif de faciliter les échanges et de rapprocher leurs marchés.

Un partenariat économique plus large

Pour rappel, ces dernières années, la Russie cherche à renforcer ses relations avec l’Afrique. La coopération entre les deux parties couvre notamment l’énergie, les infrastructures, l’agriculture, la formation et les équipements militaires. Cependant, les préférences douanières constituent un levier commercial distinct, susceptible de faciliter l’accès de certains produits africains aux marchés eurasiatiques. Par ailleurs, les États africains cherchent également à diversifier leurs partenaires économiques et diplomatiques.